韓 축구 날벼락! '첫 외국 태생 혼혈 태극전사' 옌스, 무릎 부상으로 OUT…월드컵 앞둔 홍명보호 중원 '와르르'

[골닷컴] 배웅기 기자 = '첫 외국 태생 혼혈 태극전사' 옌스 카스트로프(22·보루시아 묀헨글라트바흐)가 왼쪽 무릎과 내전근 부상으로 전열에서 이탈했다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 3개월 앞둔 홍명보호에도 '대형 악재'다.

묀헨글라트바흐는 지난 7일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 바이에른 뮌헨과 2025/26 분데스리가 25라운드 원정 경기에서 1-4로 패하며 12위(6승 7무 12패·승점 25)에 자리했다. 강등권인 16위 SV 베르더 브레멘(24경기 5승 7무 12패·승점 22)과 승점 차가 4에 불과해 결코 안심할 수 없는 상황이다.

엎친 데 덮친 격으로 옌스와 후고 볼린까지 부상으로 쓰러졌다. 옌스는 후반 22분 왼쪽 무릎과 내전근에 통증을 호소하며 더 이상 뛸 수 없다는 신호를 보냈고, 결국 루카스 울리히와 교체됐다. 볼린은 후반 44분 벨 모히야와 교체돼 그라운드를 빠져나왔다.

독일 매체 '빌트'의 같은 날 보도에 의하면 유진 폴란스키 감독은 경기 후 기자회견을 통해 "두 선수(옌스·볼린) 모두 심각한 부상은 아니라고 하나 그런 말은 여러 번 들어봤다. 검진 후 종종 심각한 부상인 경우가 드러나고는 한다"고 밝혔다.

특히 옌스의 부재에 아쉬움을 표했다. 폴란스키는 "옌스는 팀에서 가장 다재다능한 선수다. 옌스의 공격성은 도움이 되며 그는 항상 무언가 이루고 싶어 한다"고 전했다. 옌스는 최근 백스리 포메이션의 왼쪽 윙백으로 주로 출전하고 있다.

정확한 부상 정도는 공개되지 않았으나 재활 및 회복 기간에 따라 홍명보호의 2026 월드컵 준비에도 차질이 생길 수 있다. 국가대표팀 주축으로 활약해 온 박용우(32·알 아인)와 원두재(28·코르 파칸 클럽)이 이미 장기 부상으로 전열에서 이탈한 상황이다. 어깨 부상을 입은 백승호(27·버밍엄 시티)는 2026 월드컵 출전을 위해 수술을 미룬 것으로 알려졌다.