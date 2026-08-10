韓 축구 날벼락! '차세대 스타' 양민혁, 결국 토트넘 떠난다…벨기에 베스테를로 임대 임박→"메디컬 테스트 완료"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 양민혁(20·토트넘 홋스퍼)이 벨기에 무대에서 새로운 도전을 이어간다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 사샤 타볼리에리 기자는 10일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "양민혁이 토트넘에서 KVC 베스테를로로 임대 이적할 예정"이라며 "구단 간 합의가 이뤄졌고, 그는 이날 메디컬 테스트를 완료했다"고 전했다.

양민혁이 지난해 겨울 토트넘 합류 이후 네 번째 임대를 떠난다. 행선지는 베스테를로로, 과거 루카 부슈코비치(브라이턴 앤 호브 앨비언)와 알피 디바인(프레스턴 노스 엔드)이 토트넘에서 임대 이적해 괄목할 만한 성장세를 보인 팀인 만큼 양민혁에게도 매력적인 선택이 될 수 있다는 분석이다.

앞서 올여름 프리시즌을 통해 로베르토 데 제르비 토트넘 감독의 눈도장을 받고자 했지만, 양민혁은 이렇다 할 모습을 보여 주는 데 실패했다. 결국 새로운 시즌을 앞두고 임대를 떠나 출전 시간을 확보하는 쪽으로 방향을 잡은 것으로 보인다.

베스테를로에서는 실전 감각 회복이 최우선 과제로 꼽힌다. 올 초 포츠머스와 임대를 조기 해지한 뒤 코번트리 시티에 합류한 양민혁은 좀처럼 출전 시간을 확보하지 못했고, 15경기 연속 명단에서 제외됐다. 마지막 공식 경기 출전은 2월로, 무려 반년 이상을 거슬러 올라가야 한다.

영국 매체 '풋볼 런던'의 알레스데어 골드 기자 역시 양민혁의 코번트리 임대를 "토트넘이 내린 최악의 결정"이라고 평가한 바 있다. 골드는 과거 "양민혁은 2년 전 토트넘에 합류했을 때보다 지금이 오히려 출전 가능성이 희박해 보인다"며 아쉬움을 드러냈다.

한편 양민혁의 베스테를로 임대로 벨기에 프로 리그에서는 모처럼 '코리안 더비'가 성사될 전망이다. 최근 클뤼프 브뤼허 KV로 이적해 발군의 기량을 뽐내고 있는 이한범과 맞대결을 펼칠 가능성이 생겼다. 베스테를로는 오는 12월 13일 브뤼허 원정길에 오르며, 두 달 뒤인 내년 2월 14일 브뤼허를 안방으로 불러들인다.