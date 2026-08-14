韓 축구 날벼락! '국가대표 공격수' 황희찬, 결국 울버햄튼 1군서 제외→방출 통보받았다…"U21서 훈련 중"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 세자르 페이쇼투(46) 감독의 계획에 황희찬(30·이상 울버햄튼 원더러스)은 없다.

영국 매체 '익스프레스 앤 스타'는 14일(이하 한국시간) "울버햄튼이 황희찬과 사샤 칼라이지치에게 올여름 팀을 떠나도 된다는 입장을 전달했다"며 "키 야나 후버와 엔소 곤살레스 역시 이적 가능성이 높은 상황이며, 페이쇼투는 해당 네 선수가 더 이상 1군에서 훈련하지 않는다고 밝혔다"고 보도했다.

매체에 따르면 페이쇼투는 "후버, 곤살레스, 황희찬, 칼라이지치는 1군에서 제외돼 U21에서 훈련하고 있다"며 "우리는 선수가 너무 많다. 일부 선수에게 경기장 주변을 뛰라고 주문하는 것도 쉽지 않다. 선수단 구성을 하루빨리 마무리해 강한 팀을 만들고 싶다"고 말했다.

황희찬의 이적설이 급물살을 타는 분위기다. 영국 매체 '스포츠 몰'은 12일 "울버햄튼이 황희찬을 포함한 4명을 이적 대상으로 분류했다"며 "페이쇼투는 오는 15일 열리는 블랙번 로버스와 2026/27 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 개막전을 준비하고 있다. 다만 추가 영입과 방출이 있을 것이라고 인정한 만큼 이적시장에도 신경을 쓰고 있다"고 전한 바 있다.

울버햄튼은 급여 지출을 줄이는 차원에서 적극적으로 황희찬의 매각을 추진할 방침이다. 황희찬은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 울버햄튼에 복귀했지만, 프리시즌 경기에 단 한 차례도 나서지 못했다.

행선지의 구체적인 윤곽은 아직 드러나지 않았지만, 황희찬 역시 이적에 열려 있는 입장인 것으로 알려졌다. 영국 매체 '풋볼 리그 월드'는 9일 "9명의 선수가 올여름 이적시장 마감 전 울버햄튼을 떠나고 싶어 한다"는 헤드라인을 내걸고 올여름 이적이 유력한 9명을 꼽으며 황희찬의 이름을 언급했다.

매체는 "황희찬은 2021년 여름부터 울버햄튼에서 뛰고 있으며, 때때로 인상적인 경기력을 보였지만 꾸준함 부족으로 큰 아쉬움을 남겼다"며 "그는 챔피언십보다는 한 단계 높은 수준의 선수지만, 프리미어리그(PL) 수준에는 다소 미치지 못한다. 황희찬은 챔피언십 팀으로 향하더라도 확고한 주전으로 뛰길 원할 것이다. 그러나 울버햄튼에 잔류할 경우 주전을 보장받기 어려울 수 있다"고 짚었다.

영국 매체 '스포츠붐' 에크렘 코누르 기자의 과거 보도에 의하면 황희찬은 브렌트퍼드, 풀럼, SS 라치오 등의 관심을 받고 있다. 황희찬은 지난달 15일 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투) 등이 몸담고 있는 에이전시 오렌지볼과 손을 잡고 새로운 출발에 나섰다. 올여름 이적시장이 3주가량 남은 가운데, 황희찬의 거취에 이목이 집중된다.