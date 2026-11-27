[골닷컴] 배웅기 기자 = 이한범(24·클뤼프 브뤼허 KV)의 입지가 갈수록 좁아지고 있다.

벨기에 매체 '푸트발24'는 26일(한국시간) "이반 레코 브뤼허 감독이 거액의 이적료를 들여 영입한 이한범을 완전히 외면하고 있다"며 지난달을 기점으로 주전 경쟁에 어려움을 겪고 있는 이한범의 상황을 조명했다.

매체는 "조른 스필러스가 뛰어난 경기력을 보이며 센터백 주전 경쟁은 더 치열해지고 있다. 이는 특히 이한범에게 좋지 않은 소식"이라며 "애초 그는 주전으로 활약했지만 최근 스필러스에게 밀렸다. 스필러스는 기회를 놓치지 않았고, 레코의 신임을 얻었다"고 설명했다.

실제로 이한범은 같은 날 벨기에 브뤼허의 얀 브레이덜 스타디온에서 열린 리버풀과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 홈 경기(0-3 패)에서 대기 명단에 이름을 올렸지만 끝내 그라운드를 밟지 못했다. 레코는 센터백 조합으로 브랜던 메헬러와 스필러스를 낙점했고, 이한범은 벤치에서 브뤼허의 완패를 지켜봐야 했다.

이날 브뤼허는 전반 13분 알렉산더 이삭에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 브래들리 바르콜라가 브뤼허의 압박을 벗겨 낸 뒤 박스 안으로 쇄도하는 도미니크 소보슬라이에게 볼을 연결했고, 소보슬라이가 내준 컷백을 이삭이 문전에서 오른발로 차 넣으며 골망을 흔들었다.

후반에도 브뤼허의 수비 불안은 계속됐다. 후반 34분 리오 은구모하가 역습 상황에서 마마두 디아콘과 경합을 이겨 낸 뒤 볼을 몰고 전진했고, 반대편에 위치한 플로리안 비르츠에게 패스했다. 이후 비르츠의 아크 부근 오른발 감아 차기가 왼쪽 골포스트에 맞고 골문 안으로 빨려 들어갔다. 후반 37분에는 알리송 베케르의 롱 패스를 이어받은 이삭이 문전에서 얀 조머의 키를 넘기는 절묘한 오른발 칩슛으로 쐐기골을 터뜨렸다.

그럼에도 레코는 중앙 수비진에 변화를 주지 않는 쪽을 택했다. 리그 페이즈에서 3승 2패(승점 9)를 기록하며 16강 진출 경쟁을 이어 가고 있는 만큼 검증된 조합을 쉽게 흔들지 않는 분위기다.

올여름 미트윌란을 떠나 브뤼허 유니폼을 입은 이한범은 올 시즌 초 주전으로 활약하며 순조롭게 적응하는 듯했다. 그러나 지난달 이후 3경기(126분)를 소화하는 데 그치며 급격히 입지가 좁아졌다. 지금으로서는 브뤼허 유소년 팀 출신 스필러스와 경쟁에서 확실한 우위를 점하지 못하는 모양새다.