'韓 축구 굴욕은 어디까지인가' 42년 만에 사우디에 3실점, 아무리 유럽파가 많아도 뛰지 않는 팀은 이길 수 없다

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[골닷컴] 김형중 기자 = 국제축구연맹(FIFA)랭킹 32위 대한민국 축구 국가대표팀이 55위 사우디아라비아에 충격적인 패배를 당했다. 아무리 스타 플레이어가 많아도 뛰지 않는 팀은 이길 수 없다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 13일 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와 친선경기에서 2-3으로 패했다. 한국은 1984년 이후 42년 만에 처음으로 사우디에 3실점을 내줬고, 2005년 이후 21년 만에 사우디에 패하는 굴욕을 맛봤다.

한국은 김승규 골키퍼가 골문을 지켰고, 김민재와 이한범의 센터백, 양 풀백은 조현택과 설영우가 섰다. 중원은 황인범과 박진섭이 맡았고 측면은 황희찬과 이강인이 담당했다. 최전방 투톱은 주장 손흥민과 오현규의 몫이었다.

전반전 팽팽하게 맞섰지만 시간이 갈수록 사우디에 주도권을 내줬다. 한국의 빌드업 속도는 눈에 띄게 느렸고 상대 빌드업 시 압박은 빠르고 강하지 못했다. 한마디로 어정쩡한 축구였다. 전반 막판으로 갈수록 사우디 공세가 심해지더니 전반 추가시간 스루 패스 한 방에 무너졌다. 마르완 알 사하피가 이한범과 설영우 사이를 파고 들었고, 각도를 줄이려 나오다 미끄러진 김승규를 따돌리고 오른발로 골망을 흔들었다.

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후반 초반 설영우의 크로스를 받은 오현규가 논스톱 슈팅으로 동점골을 만들었다. 그러나 후반 11분과 14분 사우디에 연속골을 내줬다. 특히 후반 11분 모하메드 칸노에게 실점한 과정에서는 미드필더와 수비수들이 상대의 움직임에 맞춰 뛰지 못하며 기회를 허용했다. 숫자는 많았지만 상대보다 느리고 많이 뛰지도 않다 보니 사우디는 쉽게 슈팅까지 연결했다. 세 번째 골은 상대 코너킥 상황에서 내줬다. 압둘레라 알 암리가 쇄도하며 돌려놓을 때 오현규와 이명재가 따라 붙었지만 한 템포 늦게 대응하며 실점까지 연결됐다.

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1-3으로 뒤지던 한국은 교체로 들어간 이재성이 황희찬의 패스를 받아 추격골에 성공했다. 그러나 거기까지였다. 최전방의 오세훈과 오른쪽 풀백 최준 등을 투입하며 분위기를 끌어올리고 압박 강도도 높였지만, 더 이상 사우디 골문을 공략하지 못했다.

손흥민이라는 아시아 최고 스타 플레이어를 비롯해 황희찬, 이강인, 김민재, 설영우, 오현규 등 유럽파가 즐비한 선발 명단으로 사우디를 만났지만 결국 충격적인 패배를 당하고 말았다. 아무리 스타가 많은 팀이라도 상대 보다 느리게 뛰고 많이 뛰지 않는 팀은 승리하기 어렵다는 것이 여실히 증명된 경기였다.

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한편, 이날 경기 졸전 끝 패배로 모레노 감독의 거취는 더욱 불투명해졌다. 그의 계약기간은 오는 27일까지이고, 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 연기된 상황에서 동행을 이어가기엔 무리라는 평가가 지배적이다.