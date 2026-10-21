'韓 축구 가슴 철렁' 이강인 UCL 결장 이유 밝혀졌다…"허벅지 불편함 느껴, 부상 예방 차원서 몸풀기조차 제외"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 결장 이유는 부상이었다.

아틀레티코는 21일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 MHP아레나에서 열린 슈투트가르트와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 원정 경기에서 1-1로 무승부를 거뒀다. 이로써 아틀레티코는 1승 1무 1패(승점 4)를 기록하며 15위에 위치했다.

이날 대기 명단에 이름을 올린 이강인은 아틀레티코 입단 후 처음 출전이 불발됐다. 직전 RCD 에스파뇰전(1-0 승리)에서 후반 중반 조기 교체된 만큼 이번 경기 선발 출전이 유력해 보였지만 끝내 그라운드를 밟지 못했다.

일각에서는 후반 중반 모르텐 히울만의 퇴장이 이강인의 출전에 영향을 미쳤다는 주장을 내놓기도 했지만 실제 결장 이유는 부상인 것으로 확인됐다.

아틀레티코 소식에 정통한 스페인 매체 '카데나 세르'의 페드로 풀라나 기자는 같은 날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이강인은 대퇴사두근에 타박상을 입어 불편함을 느꼈고, 부상 예방 차원에서 몸풀기조차 진행하지 않았다"고 전했다.

이강인이 결장한 아틀레티코는 수적 열세에도 슈투트가르트의 공세를 잘 막아내며 적지에서 귀중한 승점 1을 챙겼다.

아틀레티코는 전반 36분 제이미 레벨링에게 선제골을 허용했지만 후반 2분 훌리안 알바레스의 동점골로 빠르게 균형을 맞추는 데 성공했다. 이후 기세를 끌어올리나 했지만 후반 19분 히울만이 무리한 태클로 퇴장당하며 궁지에 몰렸고, 결국 무승부에 만족해야 했다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독 역시 결과에 만족감을 드러냈다. 그는 경기 후 인터뷰를 통해 "까다로운 경기를 풀어 낸 방식에 만족하며 돌아간다. 동점골 이후 승부를 가져올 수 있다는 판단이 섰지만 수적 열세에 처하면서 접근법을 바꿀 수밖에 없었다. 모두의 헌신 덕분에 승점 1을 지켜낼 수 있었다"고 밝혔다.

히울만의 태클에 대해서는 "태클을 시도할 때는 언제나 위험이 따른다. 이번 경기에서는 히울만이 상대 발목을 밟는 결과로 이어졌다. 축구의 일부인 태클을 선수에게 아예 하지 말라고 요구하기는 어렵지만 이 같은 돌발 상황으로 값비싼 대가를 치를 수 있다는 점은 이해해야 한다. 선수라면 더 강한 자제력을 발휘할 수 있어야 한다"고 언급했다.