'韓 최고 풀백' 설영우, 3경기 만에 선발 복귀해 '양 팀 최다 기회 창출' 맹활약…아우크스부르크 4-2 완승 견인

[골닷컴] 배웅기 기자 = 설영우(27)가 아우크스부르크의 완승을 이끌었다.

아우크스부르크는 28일(이하 한국시간) 독일 아스파흐의 비어마헨드루크 아레나에서 열린 SG 조넨호프 그로스아스파흐와 2026/27 독일축구연맹(DFB)-포칼 2라운드(32강) 원정 경기에서 호드리구 히베이루의 멀티골과 아리욘 이브라히모비치, 안톤 카데의 득점을 앞세워 4-2로 승리했다.

이날 설영우는 지난 10일 바이에른 뮌헨전(2-2 무승부) 이후 3경기 만에 선발 명단에 이름을 올렸고, 후반 20분 카데와 교체되기 전까지 공수에서 안정적인 경기력을 뽐냈다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 설영우는 패스 성공률 78%(25/32), 볼 터치 51회, 공격 지역 패스 6회, 기회 창출 3회, 크로스 성공 2회, 태클 2회, 지상 경합 성공 2회, 가로채기 1회, 볼 회수 1회 등을 기록하며 평점 7.4를 받았다. 특히 기회 창출 3회는 양 팀 통틀어 최다 수치였다.

설영우는 올여름 아우크스부르크에 합류한 뒤 출전 시간을 늘려가며 순조롭게 적응하고 있다. 프리시즌을 온전히 소화하지 못했음에도 어느덧 7경기(1도움)에 나서며 마누엘 바움 감독의 신임을 얻고 있다.

아우크스부르크 내부에서도 설영우의 잠재력을 주목하고 있다. 베냐민 베버 구단 스포츠 디렉터는 영입 당시 "설영우는 국제 무대 경험이 풍부한 선수"라며 "윙백으로서 다재다능함을 바탕으로 팀에 새로운 활력을 불어넣을 것"이라고 기대감을 드러낸 바 있다.

설영우 역시 "아우크스부르크에 합류하게 돼 기쁘다. 분데스리가는 훌륭하면서도 매우 경쟁력 있는 리그"라며 "이 무대에서 기량을 증명하고 더 성장하고 싶다. 목표 달성을 위해 최선을 다하겠다"고 힘주어 말했다.

한편 설영우 외에도 3명의 코리안리거가 DFB-포칼 2라운드 경기에 나섰지만 이 가운데 2명이 패배의 쓴맛을 봤다.

이재성(1. FSV 마인츠 05)은 VfL 보훔전에 선발 출전해 63분을 소화했지만 마인츠의 0-2 패배를 지켜봐야 했다. 이호재(SV 다름슈타트 98)는 선발로 나서 88분을 뛰며 SV 07 엘버스베르크전 2-0 승리에 앞장섰다. 정우영(1. FC 우니온 베를린)은 1. FC 쾰른전에 선발 출전해 75분을 소화했지만 베를린의 0-5 대패를 막지 못했다. 바이에른 뮌헨에서 활약하는 김민재는 오는 29일 1. FC 마그데부르크와 일전을 벌인다.