'韓 최고 스타' 이강인, 아틀레티코 마드리드 이적 제대로 불 붙는다! PSG, 대체자로 '20세' 러시아 특급 유망주 낙점

[골닷컴] 배웅기 기자 = 파리 생제르맹(PSG)이 이강인(25)의 이적을 대비해 대체자 물색에 착수했다. 러시아 최고의 유망주 알렉세이 바트라코프(20·로코모티프 모스크바)가 유력한 대체자로 거론되고 있다.

프랑스 매체 '막시풋'은 21일(이하 한국시간) "마트베이 사포노프의 최근 활약이 PSG에 영감을 주고 있는 듯하다. 구단은 2024년 여름 크라스노다르에서 그를 영입한 데 이어 또 다른 러시아 선수를 품게 될 가능성이 있다. PSG는 로코모티프 모스크바의 다재다능한 미드필더 바트라코프에게 관심을 보이고 있다"고 보도했다.

매체는 "바트라코프는 올 시즌 초 일리야 게르쿠스 전 로코모티프 모스크바 회장으로부터 '슈퍼스타'라는 평가를 받았다. 그는 프로 데뷔 첫 시즌인 지난 시즌 37경기에 나서 15골 10도움을 뽑아냈고, 이번 시즌 현재까지 32경기 17골 11도움을 기록하며 러시아 프리미어리그 득점(13골)과 도움(9도움) 부문에서 각각 2위에 올라 있다"고 설명했다.

이어 "이러한 활약은 당연히 여러 구단의 관심으로 이어졌다"며 "SSC 나폴리, PSG, 포르투가 바트라코프에게 큰 관심을 보이고 있다. 바트라코프의 계약은 오는 2029년 6월 만료되며 로코모티프 모스크바는 그의 이적료로 1천 600만 유로(약 279억 원)를 책정했다. PSG 같은 구단으로서는 충분히 감당할 수 있는 수준"이라고 전했다.

그러면서 이강인의 거취가 직간접적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 매체는 "공격형 미드필더는 물론 양쪽 윙어까지 소화할 수 있는 바트라코프는 루이스 엔리케 PSG 감독에게 매력적인 선택지임에 틀림없다. 그는 올여름 주전을 차지하기 위해 팀을 떠날 가능성이 있는 이강인의 공백을 메울 수 있을 것"이라고 내다봤다.

이강인은 최근 아틀레티코 마드리드와 강력히 연결되고 있다. 유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 3일 유튜브를 통해 "이강인은 특별한 상황에 처해 있다. 아틀레티코가 영입을 검토하고 있는 가운데 몇몇 프리미어리그(PL) 구단의 레이더에도 포착됐다"며 "다만 그는 여전히 PSG에 중요한 자원이다. 주전은 아니나 로테이션으로 역할을 다하고 있다. 스폰서 측면에서도 핵심적인 선수"라고 언급했다.

그러나 엔리케는 9일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 리버풀과 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 8강 1차전 홈 경기(2-0 승리)에 앞서 진행된 기자회견을 통해 "모든 대회에서 우승하고자 한다면 언제든 팀을 도울 준비가 된 이강인과 곤살루 하무스 같은 선수가 필요하다. 우승을 향한 여정에서 매우 중요한 존재"라며 요 근래 불거진 이강인과 하무스의 이적설에 선을 긋는 듯한 발언을 남겼다.

다만 바트라코프의 PSG 이적설은 곧 이강인의 매각 역시 검토가 이뤄지고 있음을 의미한다. 사실이라면 몇 주 사이 기류가 급변한 셈이다. 복수의 현지 매체에 따르면 PSG는 이강인의 이적료로 4천만 유로(약 697억 원) 이상을 요구하고 있다. 이강인은 PSG의 재계약 제안에 뚜렷한 답을 내놓지 않은 상황이다.