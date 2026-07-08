'韓 최고 스타' 이강인 미쳤다! AT 마드리드 이적 '충격' 비하인드 스토리 공개…"사우디 연봉 1500억 제안 거절"

[골닷컴] 배웅기 기자 = '돈보다 명예'

이강인(25·파리 생제르맹)의 아틀레티코 마드리드 이적 비하인드 스토리가 공개됐다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 6일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이강인의 아틀레티코 이적이 확정됐다. 모든 당사자 간 합의가 완료됐다"며 "이적료는 4천만 유로(약 688억 원)"라고 전했다.

이강인이 파리 생제르맹(PSG) 합류 3년 만에 유니폼을 갈아입는다. 이강인은 2023년 여름 RCD 마요르카에서 이적해 온 뒤 세 시즌을 보냈지만, 어느 한 시즌도 확고한 주전으로 자리 잡지 못했다. 리그 1에서는 꾸준히 경기에 나섰지만, 가장 비중이 큰 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 루이스 엔리케 PSG 감독의 외면받기 일쑤였다.

이는 이강인이 이적을 결심한 결정적인 계기가 됐다. 동시에 아틀레티코의 오랜 구애 역시 결실을 맺었다. 아틀레티코는 이강인이 마요르카에서 뛰던 시절에도 영입을 원했지만, 당시 PSG와 경쟁에서 밀렸다. 이후에도 꾸준히 이강인의 동향을 주시해 온 것으로 알려졌다.

아틀레티코의 마테우 알레마니 스포츠 디렉터와 디에고 시메오네 감독은 올여름 올랜도 시티 SC로 떠난 앙투안 그리즈만의 공백을 이강인이 메울 수 있을 것으로 판단했다. 스페인 매체 '마르카'는 지난달 13일 "알레마니는 이강인이 그리즈만의 역할을 충분히 해낼 수 있다고 확신한다"며 "시메오네는 그리즈만을 세계적인 스타로 탈바꿈시켰던 것처럼, 이강인 역시 키워낼 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

이 과정에서 이강인은 사우디 프로페셔널리그 구단의 거액 연봉 제안을 거절한 것으로 전해졌다. 7일 유럽 이적시장 소식에 밝은 루벤 우리아 기자에 따르면 해당 구단은 이강인에게 연봉 1천 700만 유로(약 293억 원)의 5년 계약을 제안했다. 5년 8천 500만 유로(약 1천 463억 원)에 달하는 어마어마한 금액이지만, 이강인이 오직 아틀레티코 이적을 원하며 협상이 결렬됐다.

우리아는 "이강인의 아틀레티코 이적은 단순한 절차만을 남겨 뒀다"며 "시메오네는 직접 그에게 연락해 이적을 축하했다"고 이강인의 아틀레티코 이적이 사실상 시간문제라고 설명했다.