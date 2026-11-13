'韓 최고 센터백' 김민재, '伊 최고 명문' 유벤투스가 부른다…"영입 문의→뮌헨과 직접 자리 마련해 거취 논의 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 유벤투스가 김민재(29·바이에른 뮌헨)에게 러브콜을 보냈다.

뮌헨 소식에 밝은 독일 매체 '빌트'의 크리스티안 폴크 기자는 12일(이하 한국시간) "유벤투스, 갈라타사라이 SK, 베식타시 JK가 최근 뮌헨에 김민재 영입을 문의했다. 뮌헨은 해당 포지션에서 이탈이 발생할 경우에 대비해 젊은 센터백 영입 후보를 마련해 둔 상황"이라며 "구단은 김민재와 직접 자리를 가져 그의 거취를 논의할 예정"이라고 전했다.

이 중에서도 눈길을 끄는 행선지 후보는 유벤투스다. 앞서 이탈리아 매체 '칼초메르카토'의 다니엘레 롱고 기자는 지난달 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 "애스턴 빌라, AC 밀란, 유벤투스가 김민재에게 관심을 보이고 있다. 관건은 뮌헨의 매각 의사"라고 김민재의 유벤투스 이적 가능성을 제기했다.

김민재의 거취가 연일 '뜨거운 감자'다. 폴크는 지난달 26일 "김민재가 가장 먼저 접촉할 구단이 뮌헨이라는 사실은 여전히 유효하다"면서도 "관건은 올가을 뮌헨이 재계약 협상에서 무엇을 제시하느냐다. 구단 입장에서 그가 재계약 대상인지, 아니면 매각을 고려할 수 있는 선수인지 드러날 것"이라고 주장했다.

다만 최근 김민재가 많은 출전 시간을 확보하고 있는 만큼 지금으로서 이적 가능성은 높지 않다는 분석이다. 빌트는 3일 "최근 몇 주 동안 뮌헨 수비진에서는 놀라운 반전이 일어났다"며 "지금의 흐름은 특히 요나탄 타(뮌헨)에게 뼈아프다. 그는 아스널전과 보루시아 도르트문트전(이상 2-2 무승부)에서 연이어 대기 명단에 포함됐고, 대신 김민재가 2경기 모두 선발로 나섰다. 이는 타가 주전에서 밀려났음을 보여 주는 대목"이라고 조명했다.

매체는 "타는 올 시즌 초까지만 해도 주전으로 여겨졌고, 후보였던 김민재는 유력한 매각 대상으로 꼽혔다. 막스 에베를 뮌헨 단장은 1,700만 유로(약 251억 원)에 달하는 김민재의 연봉 부담을 덜고 이적료 수익을 얻고자 했지만, 김민재는 뮌헨에 잔류해 경쟁하기로 결정했다"고 설명했다.

이어 "지난 시즌 뮌헨과 독일 국가대표팀을 오가며 많은 경기를 소화한 타는 예전만큼 날렵한 모습을 보여 주지 못했다. 김민재 역시 완벽하지는 않았지만 훨씬 더 안정적인 활약을 펼쳤다. 다요 우파메카노가 확고한 주전으로 자리 잡은 가운데 김민재와 타는 2순위 센터백을 두고 대등하게 경쟁하고 있으며, 지금으로서는 김민재가 우위를 점하고 있다"고 강조했다.