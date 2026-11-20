[골닷컴] 배웅기 기자 = 바이에른 뮌헨이 내년 김민재(30)의 이적을 허용할 전망이다. 구체적인 이적료까지 거론됐다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 에크렘 코누르 기자는 19일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "뮌헨은 김민재 영입 제안을 들어 볼 의향이 있다"며 "아스널, 애스턴 빌라, 토트넘 홋스퍼, AC 밀란, 페네르바흐체 SK 등이 그의 상황을 주시하고 있다"고 전했다.

이어 "뮌헨은 김민재의 시장 가치를 3,000만 유로(약 440억 원)로 평가하고 있다. 페네르바흐체는 뮌헨이 연봉 일부를 부담한다는 전제하에 완전 영입보다 임대를 선호한다"고 설명했다.

김민재의 거취가 연일 '뜨거운 감자'다. 독일 매체 '바바리안 풋볼 워크스'는 같은 날 "뮌헨에서 김민재의 미래는 100% 확실하지 않다"며 "오는 2028년 6월 계약이 만료되는 가운데, 구단이 그에게 재계약을 제안할지 여부는 불투명하다"고 보도했다.

이 같은 상황에서 아스널이 다시 한번 유력한 행선지 후보로 떠올랐다. 앞서 독일 매체 '푸스발다텐'은 지난달 15일 "아스널이 김민재 영입을 검토하고 있다"며 "마우리치오 미켈리 아스널 수석 스카우트가 이미 구단에 그를 추천했다"고 밝혔다.

그러면서 "미켈리는 SSC 나폴리 시절 김민재를 발굴한 인물인 만큼 그의 강점을 정확히 파악하고 있다. 아스널이 수비진 보강을 모색하고 있는 상황에서 김민재는 잠재적인 영입 후보가 될 수 있다"고 덧붙였다.

우선 김민재는 뮌헨과 대화를 나눈 뒤 거취를 결정할 것으로 보인다. 바바리안 풋볼 워크스는 독일 매체 '빌트'의 보도를 인용해 "유벤투스, 갈라타사라이 SK, 베식타시 JK가 최근 뮌헨에 김민재 영입을 문의했다. 세 구단은 그의 계약이 2028년 만료된다는 사실을 인지하고 있다"며 "뮌헨은 가까운 시일 안에 김민재를 만나 그의 거취를 논의할 예정"이라고 전했다.

뮌헨은 이미 김민재의 이적에 대비해 대체자 후보까지 마련해 뒀다는 후문이다. 바바리안 풋볼 워크스는 "뮌헨은 김민재보다 훨씬 어리고 성장 가능성이 풍부한 핀 옐치(VfB 슈투트가르트), 토마스 아라우주(SL 벤피카) 등을 영입 후보 명단에 올려놓았다"고 강조했다. 김민재가 내년 어떤 선택을 내릴지 이목이 집중된다.