'韓 초대형 이적' 주인공 된다…이한범, 무려 173억에 브뤼허행 임박→"메디컬 테스트 일정 확정, 내일 고별전 치른다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이한범(24·미트윌란)이 클뤼프 브뤼허 KV 유니폼을 입는다.

덴마크 매체 '팁스블라데트'는 30일(이하 한국시간) "이한범이 오는 31일 브뤼허 이적에 앞서 메디컬 테스트를 받을 예정"이라며 "이번 이적으로 미트윌란은 8천만 크로네(약 120억 원)에 달하는 수익을 올릴 것"이라고 보도했다.

이한범의 브뤼허 이적설은 최근 급물살을 탔다. 벨기에 매체 'HLN'은 29일 "모든 일이 계획대로 진행될 경우 이한범은 브뤼허의 새로운 센터백이 된다"며 "구단은 가능한 한 빠르게 그와 계약을 마무리하길 바라고 있다. 이한범은 이미 브뤼허와 개인 조건 합의에 도달했고, 구단 역시 미트윌란과 협상을 거의 마친 상황"이라고 전했다.

매체에 따르면 브뤼허는 기존 주전 센터백 조엘 오르도녜스가 부상으로 장기간 이탈하면서 그 공백을 메울 새로운 자원을 물색해 왔고, 이 과정에서 이한범이 레이더에 포착됐다. 브뤼허는 이한범이 브랜던 메헬러와 함께 수비진의 중심을 맡길 기대하고 있다.

일각에서는 팁스블라데트가 보도한 규모보다 더 높은 이적료에 이한범의 브뤼허행이 성사됐다고 주장하고 있다. 유럽 이적시장 소식에 정통한 영국 매체 '기브미스포츠'의 벤 제이콥스 기자는 30일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "브뤼허는 이한범 영입을 위한 원칙적 합의에 도달했다"며 "이적료는 기본 900만 유로(약 149억 원)에 옵션 150만 유로(약 25억 원)가 더해진 조건이다. 이와 더불어 15%의 셀온(타 팀 이적 시 수익 일부 지급) 조항이 포함됐다"고 밝혔다.

이한범은 오는 31일 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열리는 베식타시 JK와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 2차 예선 2차전 홈 경기에서 고별전을 치른 뒤 벨기에행 비행기에 몸을 실을 것으로 알려졌다.

2023년 여름 FC서울을 떠나 미트윌란에 합류한 이한범은 지난 시즌을 기점으로 주전을 꿰찼다. 50경기에 나서 4골 4도움을 올렸고, 코펜하겐과 덴마크축구연합(DBU) 포칼렌 결승전(1-0 승리)에서 결승골을 터뜨리며 미트윌란에 우승을 안겼다.

특히 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 맹활약을 펼치며 수많은 빅클럽의 이목을 끌었다. 영국 매체 '팀토크'의 지난달 12일 보도에 의하면 이한범은 리버풀, 첼시, SSC 나폴리, 보루시아 도르트문트 등의 관심을 받았다.

비록 빅 리그 입성은 다음을 기약하게 됐지만, 브뤼허 역시 이한범에게는 기회의 장이 될 수 있다는 평가다. 브뤼허는 지난 시즌 벨기에 프로 리그 정상에 올라 새로운 시즌 UEFA 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 진출권을 확보했다. 이적이 성사될 경우 이한범의 데뷔전은 내달 8일 벨기에 브뤼허의 얀 브레이덜 스타디온에서 펼쳐지는 KV 코르트레이트와 2026/27 벨기에 프로 리그 1라운드 홈 경기가 될 가능성이 높다.