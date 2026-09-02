'韓 차세대 스타' 엄지성 미쳤다! 2경기 연속 1골 1도움 폭발→스완지 선두 견인…공식 POTM 선정

[골닷컴] 배웅기 기자 = 엄지성(24·스완지 시티)의 발끝이 또 한 번 불을 뿜었다.

스완지는 2일(한국시간) 영국 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓퍼드와 2026/27 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 4라운드 홈 경기에서 엄지성과 아담 이다의 연속골에 힘입어 2-0으로 이겼다.

이날 승리로 스완지는 개막 후 4경기 연속 무패 행진(3승 1무)을 질주하며 1위로 올라섰다. 왓퍼드는 1승 2무 1패(승점 5)로 13위에 자리했다.

엄지성이 다시 한 번 승리의 주역으로 빛났다. 엄지성은 직전 더비 카운티전(3-0 승리)에 이어 이번 경기에서도 1골 1도움을 폭발하며 스완지의 약진을 이끌었다.

전반 8분 박스 안에서 이다의 컷백을 오른발로 밀어 넣으며 선제골을 뽑아냈고, 전반 29분 환상적인 스루 패스로 이다의 추가골을 도우며 활약했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 엄지성은 1골 1도움을 비롯해 패스 성공률 67%(22/33), 볼 터치 51회, 지상 경합 성공 7회, 태클 5회, 슈팅 3회(유효 슈팅 2회), 볼 회수 3회, 기회 창출 1회, 드리블 성공 1회 등을 기록하며 평점 8.7을 받았다. 스완지 선정 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)에도 2경기 연속 이름을 올렸다.

비토르 마투스 스완지 감독 역시 승리에 만족감을 드러냈다. 마투스는 "정말 기쁘다. 우리는 경기 초반부터 좋은 모습을 보였다. 우리는 강한 출발이 필요하다는 점을 알고 있었다. 선제골을 터뜨리면서 계속 앞으로 밀고 나갈 수 있었고, 두 번째 득점까지 만들어 냈다. 전체적인 경기력에 매우 만족한다"고 소감을 전했다.

특히 볼을 소유한 상황에서 침착성과 2골로 이어진 빌드업을 높이 평가했다. 마투스는 "오랫동안 노력해 온 부분"이라며 "우리는 모든 팀을 상대로 경쟁할 수 있고, 스스로 자랑스러워할 수 있는 명확한 정체성을 정립하고자 한다"고 설명했다.

스완지가 EFL 챔피언십 선두에 오른 것은 지난 2019년 이후 7년 만이다. 다만 마투스는 "지금 순위는 아무 의미 없다. 치러야 할 경기가 아직 많이 남아 있고, 우리 역시 그 사실을 잘 알고 있다. 지금 위치에 매우 만족하지만, 많은 경기가 남아 있는 만큼 계속 승점을 쌓을 수 있길 바란다"고 말했다.