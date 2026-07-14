'韓 차세대 스타' 배준호, 올여름 마침내 빅 리그 입성한다…"올랭피크 리옹이 영입 추진, 긍정적 의사 전달해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 배준호(22·스토크 시티)가 올랭피크 리옹의 관심을 받고 있다.

프랑스 매체 '풋 메르카토'의 산티 아우나 기자는 14일(한국시간) "올여름 이적시장에 적극적으로 나서고 있는 리옹이 새로운 시즌 준비에 박차를 가하고 있다"며 "구단은 이미 마스 비스트룹, 쥘리앵 뒤랑빌, 노함 카마라, 모하메드 웨드라오고, 카일 부다슈 등을 영입했다. 또한 오렐 망갈라와 태너 테스만의 거취가 불투명한 상황에서 중원 보강을 위한 추가 영입 가능성이 남아 있다"고 보도했다.

이어 "리옹은 배준호 영입을 추진하고 있다. 그는 지난 3년간 스토크에서 뛰었고, 통산 134경기 8골 14도움을 기록하며 팀의 핵심으로 자리 잡았다"며 "스토크와 계약이 내년 6월 만료되는 만큼, 리옹은 지금이 배준호 영입의 적기라고 판단했다"고 전했다.

올여름 배준호와 스토크의 작별은 예견된 수순이었다. 영국 스토크온트렌트 지역지 '스토크온트렌트 라이브'는 4월 "스토크와 배준호의 동행은 끝을 향하고 있다. 그는 팀에서 뛰는 동안 성실한 모습을 보였지만, 뛰어난 기술과 체력을 최대한 활용할 수 있는 역량이 부족했다. 스토크는 득점과 도움을 모두 책임질 수 있는 공격형 미드필더가 필요하다"고 평가한 바 있다.

행선지로는 페예노르트 로테르담, 베식타시 JK 등이 거론됐지만 지금으로서는 리옹 이적이 유력한 분위기다. 아우나에 따르면 배준호 역시 리옹 합류에 긍정적인 의사를 전달했다. 리옹은 최근 주전 왼쪽 윙어였던 아폰수 모레이라가 바이어 04 레버쿠젠으로 이적하면서 대체자를 물색하고 있는 상황이다. 배준호는 공격형 미드필더와 양측면 윙어를 모두 소화할 수 있다.

배준호는 지난 2023년 여름 대전하나시티즌을 떠나 스토크에 둥지를 틀었고, 통산 134경기 8골 14도움을 올렸다. 높은 공헌도를 인정받아 '스토크의 왕'이라는 기분 좋은 별명까지 얻었고, 이러한 활약을 바탕으로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 참가하는 대한민국 국가대표팀 최종 명단에도 이름을 올렸다.