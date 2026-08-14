'韓 차세대 스타' 김민수, 지로나 1군 승격 이어 '프랑스 명문' 리옹이 부른다…"포파나 대체자 낙점→이적료 82억"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 올랭피크 리옹이 올여름 이적 가능성이 높게 점쳐지는 말릭 포파나(21)의 대체자로 김민수(20·지로나) 영입을 검토하고 있다.

프랑스 매체 '풋01'은 14일(이하 한국시간) "또 한 번 큰 규모의 매각을 감수해야 하는 리옹은 포파나가 일부 세리에 A 구단의 관심을 받고 있다는 사실을 확인했다"며 "그의 이적은 프랑스 축구 금융감독기관(DNCG)의 요구사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있다"고 보도했다.

매체에 따르면 포파나는 12일 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 AC 스파르타 프라하와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 3차 예선 2차전 홈 경기(3-0 승리)에서 맹활약을 펼치며 인테르나치오날레 밀라노, AS 로마, 아탈란타 BC 등의 이목을 끌었다.

포파나 대체자 물색에도 이미 나섰다. 유럽 이적시장 소식에 정통한 루디 갈레티 기자에 의하면 리옹은 최근 지로나에 김민수 영입을 문의했다. 예상 이적료는 500만 유로(약 82억 원)로 리옹 외에도 아약스, 페네르바흐체 SK, 레인저스 등이 김민수에게 관심을 보이고 있다는 후문이다.

김민수 역시 이적에 열려 있는 입장이다. 지로나는 내년 여름 계약이 만료되는 만큼 재계약을 바라고 있지만, 김민수는 지난달 23일 스페인 올로트의 에스타디 무니시팔 드 올로트에서 치러진 UE 올로트와 프리시즌 친선경기(3-1 승리) 후 인터뷰에서 "지로나에 잔류할 생각이 있지만, 더 나은 제안이 있다면 고려할 의향이 있다"며 이적 가능성을 시사했다.

지로나는 13일 공식 홈페이지에 "하스틴 가르시아와 김민수가 1군 명단에 이름을 올렸다"며 "두 선수는 키케 알바레스 감독이 이끄는 1군에 정식으로 합류한다"고 전했다. 지로나가 속한 라리가 2는 1군 명단에 비유럽연합(Non-EU) 자원을 최대 2명 등록할 수 있다. 김민수의 1군 등록은 사실상 주전으로 기용하겠다는 뜻으로 풀이된다.

김민수는 지난해 여름 안도라로 임대 이적해 곧바로 주전을 꿰찼고, 지난 시즌 40경기에 나서 6골 4도움을 올리며 두각을 나타냈다. 제라르 피케 안도라 구단주가 직접 임대 영입을 요청했다는 사실이 알려지면서 화제가 되기도 했다. 김민수가 4년 동안 몸담은 지로나와 작별하고 프랑스 무대에서 새로운 도전을 이어갈지 지켜볼 일이다.