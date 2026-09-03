'韓 차세대 스타' 김민수, 레인저스서 2경기 연속 선발→'평점 9' 맹활약…현지 매체는 "확실한 게임 체인저" 극찬

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김민수(20)가 레인저스 입단 일주일 만에 적응을 마친 듯하다.

레인저스는 3일(한국시간) 영국 폴커크의 폴커크 스타디움에서 열린 폴커크와 2026/27 스코티시 프리미어십 5라운드 원정 경기에서 로렌스 샹클랜드의 멀티골에 힘입어 2-1로 이겼다.

이날 승리로 연승 가도에 오른 레인저스는 5위(4경기 2승 1무 1패·승점 7)로 도약하며 상위권 경쟁에 불을 지폈다. 반면 폴커크는 개막 후 4경기 연속 무승(1무 3패)을 기록하며 12개 팀 가운데 11위(승점 1)로 처졌다.

비록 득점에는 실패했지만, 김민수는 2경기 연속 선발 출전하며 데릭 매키니스 레인저스 감독의 기대에 부응했다. 4-2-3-1 포메이션의 공격형 미드필더로 나선 김민수는 위치에 구애받지 않고 돌격장 역할을 하며 폴커크 수비진을 헤집었다. 전반 19분에는 아크 부근에서 시도한 오른발 중거리 슈팅이 오른쪽 골포스트를 강타하며 탄식을 자아냈다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 김민수는 80분을 소화하며 패스 성공률 89%(16/18), 볼 터치 41회, 슈팅 3회(유효 슈팅 1회), 지상 경합 성공 3회, 태클 2회, 볼 회수 2회, 기회 창출 1회 등을 기록했다. 직전 애버딘전(2-1 승리)에 이어 또 한 번 기량을 입증하며 매키니스의 눈길을 사로잡았다.

현지 매체의 극찬 역시 끊이지 않았다. 영국 매체 '아이브록스 뉴스'는 김민수에게 레인저스 선수 가운데 최고 평점인 9를 부여하며 "매키니스는 확실한 게임 체인저를 확보했다. 김민수는 샹클랜드의 뒤에서 공격형 미드필더로 뛰었고, 볼을 소유했을 때나 하지 않았을 때 꾸준히 위협적인 움직임을 보였다"고 평가했다.

이어 "또한 김민수는 전반에 골대를 맞히며 스코어를 2골 차로 벌릴 뻔했다"며 "그의 활약은 매키니스가 파이널 서드에서 꾸준히 영향력을 발휘할 수 있는 공격 자원을 확보했음을 의미한다. 멀티골을 터뜨린 샹클랜드 역시 언급할 만하지만, 이날 관중석을 더 들썩이게 만든 선수는 김민수였다"고 전했다.