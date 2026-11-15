韓 전술 지적하던 안첼로티, 日 향해서는 '엄지 척'…2-3 패배 후 "가장 높은 수준서 경쟁할 수 있는 팀" 극찬

[골닷컴] 배웅기 기자 = 카를로 안첼로티(67) 브라질 국가대표팀 감독이 일본의 경기력을 높이 평가했다.

브라질은 14일(이하 한국시간) 싱가포르 칼랑의 싱가포르 국립 경기장에서 열린 일본과 '미즈호 블루 챌린지 - 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에서 2-3으로 패했다. 이로써 브라질은 일본에 통산 두 번째 패배를 허용하며 체면을 구겼다.

전반 15분과 19분 각각 쿠보 타케후사(레알 소시에다드)와 나카무라 케이토(올랭피크 리옹)에게 실점을 허용하며 끌려간 브라질은 전반 33분과 후반 30분 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)의 멀티골로 동점을 만들었지만, 후반 추가시간 사카모토 타츠히로(코번트리 시티)에게 극적인 결승골을 내주며 무릎을 꿇었다.

본 매체(골닷컴) 일본 에디션의 15일 보도에 따르면 안첼로티는 경기 후 기자회견을 통해 "초반 경기력은 좋았다. 공수에서 안정적이었다. 그러나 두 차례 경합에서 패한 뒤 흔들리기 시작했고, 흐름에 제동이 걸렸다. 두 골을 허용한 뒤에도 반응은 훌륭했다"고 자평했다.

이어 "승리할 수도 있었던 만큼 이번 결과는 아쉽다. 패하는 것은 싫지만 잘한 점은 평가하고 싶다. 데뷔전을 치른 몇몇 선수 역시 좋은 모습을 보였다"며 "결과는 심판진의 판정에도 좌우됐다. 심판진은 이처럼 높은 수준의 경기를 맡을 만한 경험이 부족했다"고 전했다.

안첼로티는 일본의 세 번째 득점이 파울이라고 주장하는 과정에서 하피냐(바르셀로나)와 함께 퇴장당했다. 이에 대해서는 "벤치를 통제하지 못했다는 이유로 레드카드를 받았다"고 설명했다.

이번 패배로 안첼로티는 브라질 부임 후 일본전 통산 3경기 1승 2패를 기록하게 됐다. 그는 "일본은 조직적이고 높은 강도의 압박을 구사하는 팀이다. 나는 어제(13일)도 모리야스 하지메 일본 감독의 업무 능력이 정말 훌륭하다고 말했다. 일본은 좋은 팀이고 가장 높은 수준에서 경쟁할 수 있는 역량을 지녔다"고 밝혔다.

지난해 10월 대한민국을 상대로 5-0 대승을 거둔 뒤 발언과는 극명한 대조를 이룬다. 당시 안첼로티는 홍명보 감독의 백스리 포메이션을 어떻게 평가하는지 묻는 질문에 "한국이 중앙에서 강하게 압박하는 과정에서 실수가 있었다. 수비 라인 간격도 넓어졌다"면서도 "한국이 크게 패한 것은 우리가 매우 높은 수준에 있기 때문"이라고 답한 바 있다.