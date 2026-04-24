‘韓 월드컵 정식 멤버로 폭풍 성장’ 오현규 향한 극찬, “막을 수 없는 선수”...“결정력 가진 킬러”

[골닷컴] 반진혁 기자 = “막을 수 없는 선수”, “결정력을 가진 킬러다” 오현규를 향해 극찬이 쏟아졌다.

베식타스는 24일(한국시간) 튀르키예 이스탄불에 위치한 튀프라시 스타디움에서 치러진 알란야스포르와의 2026/27시즌 튀르키예 쿠파시 8강전에서 3-0으로 승리했다.

오현규는 이날 후반 38분 득점포를 가동했고 1도움까지 추가하면서 베식타스의 완승을 이끌었다.

오현규는 이날 1골 1도움의 공격 포인트와 함께 기회 창출, 볼 경합 승리 8회의 기록을 남겼으며 최고 평점인 8.8점을 받았다.

튀르키예 매체 ‘예니 비를리크’는 “오현규를 막을 수 없다. 팬들의 사랑을 받고있으며 자신의 기록을 계속 끌어올리고 있다”고 극찬했다.

튀르키예 국영 방송 ‘TRT 스포르’ 역시 “오현규에게 확실한 패스가 10번만 배달된다면, 그중 최소 5번은 골망을 흔들 수 있는 가공할 결정력을 가진 킬러다”며 활약에 박수를 보냈다.

오현규는 벨기에 헹크에서의 활약을 통해 빅 리그 입성이 임박했던 시기가 있었다. 슈튜트가르트 이적이 유력했지만, 최종 합의를 끌어내지 못해 불발된 아쉬운 기억이 있다.

이후 절치부심했고 지난 겨울 이적시장을 통해 헹크를 떠나 베식타스로 이적해 튀르키예 무대에 도전장을 내밀었다.

오현규의 존재감은 미쳤다. 공식 12경기에 출전 8골 3도움의 공격 포인트를 기록하면서 핵심 공격수로 자리 잡았다.

오현규의 미친 활약으로 인해 시선은 2026 북중미 월드컵으로 향한다. 홍명보호의 핵심 골잡이 역할을 해낼 것으로 기대가 쏟아지는 중이다.

오현규는 2022 카타르 월드컵 정식 멤버가 아닌 예비 선수로 여정을 함께했다. 등번호도 없었다.

이후 월드컵 출전을 향한 야망을 키웠고 미친 활약을 이어가면서 당당히 정식 멤버로 북중미 월드컵 합류가 임박한 상황이다.

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