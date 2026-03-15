韓 역대급 유망주 탄생! '코리안 야말' 박승수, 1골 1도움 폭발→뉴캐슬 2-0 승리 견인…"기쁘다, 얼른 1군서 뛸 수 있길"

[골닷컴] 배웅기 기자 = '코리안 라민 야말' 박승수(18·뉴캐슬 유나이티드)가 영국 무대 연착륙에 성공했다.

뉴캐슬 U21은 14일(한국시간) 영국 뉴캐슬 어폰 타인의 휘틀리 파크에서 열린 블랙번 로버스와 2025/26 프리미어리그(PL) 2 19라운드 홈 경기에서 션 니브와 박승수의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리하며 4경기 무패 행진(2승 2무)을 내달렸다.

이날 4-2-3-1 포메이션의 왼쪽 윙어로 선발 출전한 박승수는 1골 1도움을 폭발하며 날아올랐다. 전반 13분 니브의 선제골을 도운 데 이어 전반 41분 박스 외곽 오른발 감아 차기로 골망을 흔들며 올 시즌 2호 골을 기록했다.

박승수는 경기 후 첫 영어 인터뷰에도 임했다. 박승수는 "팀이 정말 자랑스럽다. 매일 열심히 훈련하고 있고 모든 것이 완벽하다"며 "기쁘다. 매일 더 열심히 훈련해 얼른 1군에서 뛸 수 있길 바란다"고 운을 뗐다.

이어 "뉴캐슬에 처음 왔을 때는 체력이 좋지 않았는데, 지금은 많이 올라왔다. 하지만 앤서니 고든처럼 더 높은 곳까지 가야 한다. (신체적으로나 정신적으로) 점점 나아지고 있다"고 밝혔다.

박승수는 지난해 여름 수원삼성을 떠나 뉴캐슬 유니폼을 입었고, 7월 국내에서 펼쳐진 팀 K리그와 2025 쿠팡플레이 시리즈(0-1 패)에서 교체 출전하며 데뷔전을 가졌다. 당시 에디 하우 감독의 눈도장을 받은 박승수는 영국 귀국 후인 8월 영국 뉴캐슬 어폰 타인의 세인트 제임스 파크에서 치러진 RCD 에스파뇰과 친선경기(홈·2-2 무승부)에도 선발로 나서 번뜩이는 활약을 보였다.

공식 데뷔전은 아직 치르지 못했지만 이번 시즌 U21 소속으로 23경기(2골 3도움)에 출전하며 꾸준히 경험을 쌓고 있다. 박승수는 지난해 10월 크리스털 팰리스전(2-0 승리)에서 첫 도움을, 지난달 애스턴 빌라전(4-3 승리)에서 첫 득점을 작성했다. 경기력이 우상향 곡선을 그리고 있는 만큼 올 시즌 안으로 공식 데뷔전을 치르는 모습을 기대해 볼 만하다.[골닷컴] 배웅기 기자 = '코리안 라민 야말' 박승수(18·뉴캐슬 유나이티드)가 영국 무대 연착륙에 성공했다.

뉴캐슬 U21은 14일(한국시간) 영국 뉴캐슬 어폰 타인의 휘틀리 파크에서 열린 블랙번 로버스와 2025/26 프리미어리그(PL) 2 19라운드 홈 경기에서 션 니브와 박승수의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리하며 4경기 무패 행진(2승 2무)을 내달렸다.

이날 4-2-3-1 포메이션의 왼쪽 윙어로 선발 출전한 박승수는 1골 1도움을 폭발하며 날아올랐다. 전반 13분 니브의 선제골을 도운 데 이어 전반 41분 박스 외곽 오른발 감아 차기로 골망을 흔들며 올 시즌 2호 골을 기록했다.

박승수는 경기 후 첫 영어 인터뷰에도 임했다. 박승수는 "팀이 정말 자랑스럽다. 매일 열심히 훈련하고 있고 모든 것이 완벽하다"며 "기쁘다. 매일 더 열심히 훈련해 얼른 1군에서 뛸 수 있길 바란다"고 운을 뗐다.

이어 "뉴캐슬에 처음 왔을 때는 체력이 좋지 않았는데, 지금은 많이 올라왔다. 하지만 앤서니 고든처럼 더 높은 곳까지 가야 한다. (신체적으로나 정신적으로) 점점 나아지고 있다"고 밝혔다.

박승수는 지난해 여름 수원삼성을 떠나 뉴캐슬 유니폼을 입었고, 7월 국내에서 펼쳐진 팀 K리그와 2025 쿠팡플레이 시리즈(0-1 패)에서 교체 출전하며 데뷔전을 가졌다. 당시 에디 하우 감독의 눈도장을 받은 박승수는 영국 귀국 후인 8월 영국 뉴캐슬 어폰 타인의 세인트 제임스 파크에서 치러진 RCD 에스파뇰과 친선경기(홈·2-2 무승부)에도 선발로 나서 번뜩이는 활약을 보였다.

공식 데뷔전은 아직 치르지 못했지만 이번 시즌 U21 소속으로 23경기(2골 3도움)에 출전하며 꾸준히 경험을 쌓고 있다. 박승수는 지난해 10월 크리스털 팰리스전(2-0 승리)에서 첫 도움을, 지난달 애스턴 빌라전(4-3 승리)에서 첫 득점을 작성했다. 경기력이 우상향 곡선을 그리고 있는 만큼 올 시즌 안으로 공식 데뷔전을 치르는 모습을 기대해 볼 만하다.