[골닷컴] 배웅기 기자 = 로베르트 모레노(49) 임시 감독이 대한민국 국가대표팀과 동행을 이어 갈 것이라는 전망이 나왔다.

스페인 매체 '마르카'의 마테오 모레토 기자는 18일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "한국은 모레노 감독이 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디아라비아 아시안컵까지 계속 지휘봉을 잡을 가능성을 열어 뒀다"며 "그는 라커룸에서 선수단의 지지를 받고 있으며 현재 협상을 진행하고 있다"고 전했다.

앞서 모레노 감독은 지난 9월 한국 임시 사령탑으로 부임했다. 모레노 감독과 함께 그의 사단인 에두아르도 도캄포 수석 코치, 하신트 마그리냐 코치, 빅토르 브라보 코치, 하비에르 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치가 합류했다.

당시 대한축구협회(KFA)는 모레노 감독과 이달 27일까지 계약을 체결했다. 여기에는 추후 성적, 경기력 등을 평가해 동행을 이어 갈 수 있다는 조항이 포함됐다.

다만 모레노 감독은 6경기에서 3승 1무 2패를 기록하며 다소 아쉬운 모습을 보였다. 첫선을 보인 에콰도르전에서 3-0 완승을 거뒀지만 이어진 우루과이전에서는 1-4로 대패했고, 베네수엘라와는 득점 없이 비겼다. 이후 우즈베키스탄을 2-0으로 제압하며 분위기 반전에 성공하는 듯했지만 사우디에 2-3으로 패하며 체면을 구겼다. 올해 마지막 A매치인 카타르전에서는 1-0으로 승리하며 한숨을 돌렸다.

재계약 여부를 두고서도 회의적인 시각이 지배적이다. 플랜 A인 4-4-2 포메이션의 완성도가 기대에 미치지 못하는데다 선수 기용 방식마저 임기 내내 특별한 변화가 없어 의문 부호가 따르고 있다. 무엇보다 내년 1월 예정돼 있던 2027 아시안컵이 중동 정세 불안으로 1년 가까이 연기되면서 쫓기듯 정식 사령탑을 선임해야 하는 부담을 덜었다.

이제 공은 KFA로 넘어갔다. 17일 KFA에 따르면 모레노 감독을 비롯한 코치진은 같은 날 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 친선 경기를 마친 뒤 스페인으로 돌아갔다. KFA는 모레노호의 전반적인 성과를 평가해 재계약 여부를 결정할 예정인 것으로 전해졌다.

한편 모레노 감독은 18일 자신의 홈페이지를 통해 "지난 몇 달간의 작업으로 게임 모델의 토대를 닦았고, 직접적인 소통과 결속력을 바탕으로 한 선수단 문화를 공고히 했다"며 "이번 A매치 기간 프로 정신, 배움에 열린 태도, 헌신을 보여 준 모든 선수에게 고마움을 전하며 코치진과 KFA에도 감사를 표한다"고 밝혔다.