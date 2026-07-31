韓 미래 이끌 '07년생 슈퍼 루키' 박시후, 유럽 진출하자마자 대박 예감…"코치진은 물론 운영진까지 높이 평가"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 올여름 유럽 무대에 도전장을 내민 박시후(18·아로카)가 벌써부터 호평을 받고 있다.

포르투갈 매체 '헤코르드'는 30일(이하 한국시간) "박시후가 바스쿠 세아브라 감독을 비롯한 아로카 코치진으로부터 합격점을 받았다"며 "박시후는 코치진은 물론 아로카 운영진에도 깊은 인상을 남겼다"고 보도했다.

이어 "박시후는 연습경기에서 빠른 속도, 뛰어난 기량, 성실한 활동량을 앞세워 존재감을 드러내고 있다. 18세의 어린 나이에도 아로카 내부에서 호평을 받고 있다"고 조명했다.

아로카는 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 박시후 영입을 발표했다. 매체의 2일 보도에 따르면 이적료는 50만 유로(약 8억 2천만 원)이며, 계약 기간은 5년이다.

지난해 여름 충남아산FC에 합류한 박시후는 지난 시즌 9경기 2골, 올 시즌 9경기 1골을 올리며 두각을 나타냈다. 짧은 시간이지만 박시후가 남긴 발자취는 뚜렷했다. 박시후는 충남아산 최초 준프로 계약을 시작으로 역대 최연소 출전, 득점 등 각종 기록을 갈아치웠다.

올여름 미겔 푸체의 장기 부상으로 윙어 영입에 나선 아로카의 레이더에 포착됐다. 아로카는 바이아웃(방출 조항)을 발동할 만큼 박시후 영입에 적극적인 모습을 보였고, 박시후 역시 유럽 무대 도전에 강한 열망을 드러내면서 이해관계가 맞아떨어졌다. 아로카는 이현주가 몸담고 있어 국내에서도 익숙한 팀으로, 2021/22시즌 프리메이라리가 승격 후 꾸준히 중위권에서 경쟁하고 있다.

박시후는 아로카 이적 당시 "충남아산에서 정말 많은 사랑을 받았다. 이번 시즌을 완주하고 싶었는데, 팬분들께 (K리그1) 승격을 안겨 드리지 못한 채 이적하게 돼 아쉬움이 크다. 더 넓은 무대에서 성장해 자랑스러운 선수가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

이현주가 아로카의 핵심으로 활약하고 있는 가운데 박시후 역시 세아브라에게 눈도장을 찍으며 예상보다 이른 데뷔전을 치를 가능성이 높아지고 있다. 아로카는 내달 10일 이스타디우 D. 아폰수 엔히크스에서 열리는 비토리아 SC와 2026/27 프리메이라리가 1라운드 원정 경기에 임한다.