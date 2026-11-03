'韓 대표 공격수' 황희찬, 논란 계속되자 결국 해명 나섰다…"이제 다 끝난 일, 내게 너무 공격적으로 다가오더라"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 경기 중 루카스 아커만 샬케 04 물리치료사와 톰 바우어(30) 대기심을 밀친 행동으로 논란을 빚은 황희찬(30·샬케)이 해명에 나섰다.

황희찬은 지난달 31일(이하 한국시간) 독일 겔젠키르헨의 펠틴스 아레나에서 열린 RB 라이프치히와 2026/27 분데스리가 8라운드(0-2 패) 홈 경기 후 겔젠키르헨 지역지 '베스트도이체 알게마이네 차이퉁'과 인터뷰를 통해 "바우어가 내게 매우 공격적으로 다가왔고, 더 가까이 오지 못하도록 밀쳐 낸 것뿐"이라고 해명했다.

이어 "공격하려던 의도는 전혀 없었다. 바우어를 세게 밀치지도, 가격하지도 않았다"며 "(미론 무슬리치) 감독이 모든 선수와 코치진 앞에서 상황을 설명했고, 나도 사과했다. 이제 다 끝난 일"이라고 전했다.

앞서 황희찬은 지난달 29일 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 SG 디나모 드레스덴과 2026/27 독일축구연맹(DFB)-포칼 2라운드(32강) 원정 경기(0-2 패)에 선발 출전했다. 이날 그는 전반 종료 직전 심판진 판정에 불만을 품고 항의하던 중 제지하려 드는 아커만과 바우어를 밀쳐 일촉즉발의 상황을 연출했다.

이에 분노한 무슬리치는 경기 후 인터뷰에서 "마음에 들지 않았다. 황희찬과 따로 대화를 나눌 것"이라며 황희찬의 태도를 질책했고, 유리 뮐더르 샬케 디렉터 역시 "누구나 알고 있는 규율을 위반한 만큼 짚고 넘어가야 할 문제"라며 목소리를 높였다.

이후 무슬리치는 라이프치히전을 앞두고 진행된 기자회견을 통해 "내부적으로 이야기를 나눴다. 규율은 우리가 매우 중요하게 여기는 덕목이기 때문에 선수단 앞에서도 강조했다"며 "그 점을 황희찬에게 설명하고자 했다. 그 역시 이를 납득했고, 반성하는 태도를 보였다"고 밝혔다.

징계를 피한 황희찬은 논란을 뒤로하고 샬케의 골 가뭄 극복에 힘을 보태겠다는 각오를 다졌다. 그는 "공격수로서 내게도 책임이 있다. 나를 포함한 모두가 최선을 다해 노력하고 있다. 분명히 다시 좋은 모습을 보일 수 있을 것으로 생각한다. 1점이든 3점이든 최대한 많은 승점을 따내겠다"고 힘주어 말했다.