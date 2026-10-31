만 24세 이상입니까?

정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.

연령 제한 콘텐츠

도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.

alt
Live티켓
황희찬 (Hwang Hee-Chan)Getty Images
배웅기

'韓 대표 공격수' 황희찬, 결국 선수단 앞에서 공식 사과…"잘못 인정하고 반성하는 태도 보였다"

샬케 04 vs RB 라이프치히
샬케 04
RB 라이프치히
독일 분데스리가
황희찬
M. Muslic

[골닷컴] 배웅기 기자 = 경기 중 샬케 04 물리치료사와 대기심을 밀친 행동으로 논란을 빚은 황희찬(30·샬케)이 사과의 뜻을 전했다.

독일 매체 '키커'는 지난달 30일(이하 한국시간) "SG 디나모 드레스덴전(0-2 패) 당시 규율에 어긋난 행동을 한 황희찬이 출전 정지 등 중징계를 피했다"고 보도했다.

사건의 전말은 이렇다. 황희찬은 지난달 29일 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 드레스덴과 2026/27 독일축구연맹(DFB)-포칼 2라운드(32강) 원정 경기에 선발 출전했다. 이날 그는 전반 종료 직전 심판진 판정에 불만을 품고 항의하던 중 제지하려 드는 샬케 물리치료사와 대기심을 밀쳐 일촉즉발의 상황을 연출했다.

이에 분노한 샬케의 미론 무슬리치(44) 감독은 경기 후 인터뷰를 통해 "마음에 들지 않았다. 황희찬과 따로 대화를 나눌 것"이라며 황희찬의 태도를 질책했고, 유리 뮐더르 디렉터 역시 "누구나 알고 있는 규율을 위반한 만큼 짚고 넘어가야 할 문제"라며 목소리를 높였다.

이후 무슬리치는 지난달 31일 독일 겔젠키르헨의 펠틴스 아레나에서 치러진 RB 라이프치히와 2026/27 분데스리가 8라운드 홈 경기(0-2 패)를 앞두고 진행된 기자회견을 통해 "내부적으로 이야기를 나눴다. 규율은 우리가 매우 중요하게 여기는 덕목이기 때문에 선수단 앞에서도 짚고 넘어갔다"고 밝혔다.

다음 경기
RBL

RBL

챔피언스리그

2026년 11월 04일

MCI

MCI

TSG

TSG

독일 분데스리가

2026년 11월 08일

S04

S04

그러면서 "그 점을 황희찬에게 설명하고자 했다. 그 역시 이를 납득했고, 반성하는 태도를 보였다"고 덧붙였다. 매체 역시 샬케의 무득점 행진이 이어지고 있는 만큼 황희찬의 역할이 그 어느 때보다 중요하다고 강조했다.

징계를 피한 황희찬은 라이프치히전에 선발로 나서 83분을 소화했지만 샬케의 0-2 패배를 막지는 못했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 그는 패스 성공률 89%(25/28), 볼 터치 38회, 공격 지역 패스 5회, 볼 회수 4회, 기회 창출 3회, 지상 경합 성공 3회, 파울 유도 2회, 드리블 성공 1회 등을 기록하며 평점 6.9를 받았다.

이 이야기가 마음에 드셨나요?

Google에서 GOAL.com을 즐겨찾는 사이트로 추가하시면 저희의 더 많은 기사를 확인하실 수 있습니다

Google에서 GOAL을 팔로우하세요