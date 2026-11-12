'韓 국가대표' 전진우, 10개월 만에 유럽 무대 데뷔골 폭발…환상 중거리 슛으로 옥스퍼드 4-0 대승 견인

[골닷컴] 배웅기 기자 = 전진우(27·옥스퍼드 유나이티드)가 유럽 무대에서 마침내 첫 득점을 신고했다.

옥스퍼드는 11일(이하 한국시간) 영국 옥스퍼드의 카삼 스타디움에서 열린 첼트넘 타운과 2026/27 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 트로피 조별리그 남부 A조 2차전 홈 경기에서 레오 스노든, 전진우의 득점과 개틀린 오동커의 멀티골을 앞세워 4-0 대승을 거뒀다.

이날 대기 명단에 이름을 올린 전진우는 후반 23분 아이도모 에마쿠 대신 투입되며 올 시즌 개막 후 처음 그라운드를 밟았고, 후반 37분 해리슨 브래드니의 패스를 받아 아크 정면에서 기습적인 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다. 옥스퍼드 유니폼을 입고 터뜨린 첫 득점이었다.

앞서 전진우는 7월 프리시즌을 소화하던 중 올더숏 타운과 친선 경기(3-1 승리)에서 득점한 뒤 허리 부상을 입어 전치 2개월 진단을 받았다. 당시 아론 램지 옥스퍼드 감독은 영국 매체 'BBC'와 인터뷰에서 "전진우는 몇 달 동안 결장할 것으로 예상된다"고 전한 바 있다.

다만 전진우의 복귀는 예상보다 늦어졌다. 그는 부상 3개월 만인 지난달 처음 훈련장에 모습을 드러냈고, 이후 꾸준히 몸 상태를 끌어올려 5월 밀월전(0-2 패) 이후 반년 만에 출전 기회를 얻었다. 그리고 교체 투입 14분 만에 데뷔골을 신고하며 램지의 기대에 완벽히 부응했다.

이는 옥스퍼드에도 반가운 소식이다. 구단은 현재 EFL의 급여 지출 제한 규정(Salary Cost Management Protocol·SCMP) 위반으로 선수 영입이 금지된 상황이다. 이 대신 잇몸으로 싸워야 하는 실정인 만큼 선수 한 명 한 명의 존재가 소중할 수밖에 없다. 실제로 옥스퍼드는 올여름 프리시즌을 통해 좋은 인상을 남긴 아카데미(유소년 팀)의 에이든 엘리엇 휠러, 브래드니, 스노든 등을 1군으로 불러들였다.

전진우는 지난해 전북현대 유니폼을 입고 36경기 16골 2도움을 올리며 수많은 유럽 구단의 관심을 받았고, 올겨울 옥스퍼드에 합류했다. 다만 지난 시즌 단 8경기(287분) 출전에 그쳤고, 팀은 EFL 챔피언십에서 22위(46경기 11승 14무 21패·승점 47)를 기록하며 EFL 리그 원 강등을 피하지 못했다.

올여름 램지의 부임과 함께 절치부심한 전진우는 프리시즌에 좋은 경기력을 보이며 기대감을 높였지만 뜻하지 않은 부상으로 아쉬움을 삼켜야 했다. 득점포로 화려한 복귀를 알린 전진우는 오는 22일 카삼 스타디움에서 치러지는 위컴 원더러스와 2026/27 EFL 리그 원 15라운드 홈 경기에서 연속골 사냥에 나선다.