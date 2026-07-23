'韓 국가대표 미드필더' 배준호, 마침내 빅 리그 입성한다…"리옹 프로젝트에 흥미 느껴, 구단 간 이적료 협상 중"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 배준호(22·스토크 시티)의 올랭피크 리옹행이 이적료 협상만을 남겨 두고 있다.

프랑스 매체 '풋 메르카토'의 산티 아우나 기자는 23일(이하 한국시간) "리옹은 올여름 모하메드 웨드라오고, 마스 비스트룹, 쥘리앵 뒤랑빌, 카일 부다슈 등을 영입하며 활발한 이적시장을 보내고 있다. 다만 아직 구단의 보강은 끝나지 않았다"고 보도했다.

이어 "리옹은 AC 스파르타 프라하와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 3차 예선을 앞두고 추가 영입의 필요성을 절감하고 있다"며 "현재 거론되는 후보 중 한 명은 다재다능한 공격형 미드필더 배준호"라고 전했다.

그러면서 "배준호는 리옹의 프로젝트에 관심을 보이고 있으며, 구단은 이미 스토크에 이적료 350만 유로(약 59억 원) 규모의 첫 제안을 건넸다. 스토크는 이보다 더 높은 금액을 원하고 있으며, 600만 유로(약 101억 원)에 조금 못 미치는 수준의 제안을 기대하고 있다"고 덧붙였다.

배준호의 리옹 이적이 초읽기에 돌입했다. 아우나는 14일 "올여름 이적시장에 적극적으로 나서고 있는 리옹이 배준호 영입을 추진하고 있다"며 "스토크와 계약이 내년 6월 만료되는 만큼, 구단은 지금이 영입의 적기라고 판단했다"고 배준호의 리옹 이적설을 최초 보도했다.

리옹은 최근 주전 왼쪽 윙어였던 아폰수 모레이라가 바이어 04 레버쿠젠으로 떠난 데다, 파벨 슐츠까지 이적설에 휩싸이면서 2선 자원 보강에 나섰다. 이 과정에서 배준호가 레이더에 포착됐고, 리옹은 공격형 미드필더는 물론 양측면 윙어까지 소화할 수 있는 그의 다재다능함을 높이 평가한 것으로 알려졌다.

배준호는 2023년 여름 스토크에 합류하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었고, 통산 134경기 8골 14도움을 올리며 '스토크의 왕'이라는 기분 좋은 별명까지 얻었다. 그러나 스토크가 프리미어리그(PL) 승격이라는 장기적인 목표 아래 대대적인 선수단 개편을 추진하면서 이적 가능성이 거론됐다.

실제로 영국 스토크온트렌트 지역지 '스토크온트렌트 라이브'는 4월 "스토크와 배준호의 동행은 끝을 향하고 있다. 그는 팀에서 뛰는 동안 성실한 모습을 보였지만, 뛰어난 기술과 체력을 최대한 활용할 수 있는 역량이 부족했다. 스토크는 득점과 도움을 모두 책임질 수 있는 공격형 미드필더가 필요하다"고 평가한 바 있다.

배준호는 리옹에 합류할 경우 프로 데뷔 후 처음으로 유럽 대항전에 나설 전망이다. 리옹은 지난 시즌 리그 1을 4위(34경기 18승 6무 10패·승점 60)로 마무리하며 새로운 시즌 UCL 3차 예선 진출권을 확보했다. 한국계 미국인 사업가 미셸 강이 구단주로 재임하고 있어 국내에서도 익숙한 구단이다.