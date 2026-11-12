‘韓축구 캡틴’ 손흥민 영입 원했던 그 감독 재계약 아닌 이별 결심, 이번 시즌 끝으로 알힐랄 떠난다

시모네 인자기(50·이탈리아) 감독이 이번 시즌을 끝으로 알힐랄(사우디아라비아)과 계약이 만료되면 동행을 마치려는 모양새다.

본 매체(골닷컴) 글로벌 에디션은 11일(한국시간) 이탈리아 축구 이적시장 전문가 니콜로 스키라 기자의 말을 인용해 “인자기 감독은 이번 시즌 종료 후 계약이 만료되면 알힐랄을 떠날 계획”이라며 “이 결정은 인자기 감독을 중심으로 팀을 구축하려던 알힐랄 경영진에게 큰 타격으로 작용할 것으로 보인다”고 보도했다.

보도에 따르면 인자기 감독이 재계약을 맺지 않고 이별을 결정한 이유는 아직 공개되지 않은 가운데, 그가 알힐랄을 떠날 예정이라는 소식이 전해지자 이탈리아 세리에A 복귀 또는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)행 가능성에 대한 추측이 뜨겁게 달아오르고 있다.

특히 최근 성적 부진을 이유로 사령탑 교체를 고민하는 유벤투스와 나폴리 차기 사령탑으로 거론되고 있다. 유벤투스와 나폴리는 각각 세리에A 7위와 10위에 머무르고 있자 경질 카드를 만지작만지작하고 있다. 유벤투스는 루치아노 스팔레티 감독이, 나폴리는 마시밀리아노 알레그리 감독이 이끌고 있다.

인자기 감독은 지난해 6월 알힐랄 지휘봉을 잡았다. 당시만 하더라도 큰 충격이었다. 인터밀란 사령탑 재임 시절 세리에A 1회, 코파 이탈리아(이탈리아 컵) 2회, 수페르코파 이탈리아나(이탈리아 슈퍼컵) 3회 우승하고, 또 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준우승 2회 등 뛰어난 성적을 내면서 유럽을 대표하는 명장으로 평가받다가 돌연 아시아로 향했기 때문이다.

다만 인자기 감독의 전혀 예상치 못한 알힐랄행 그 이면에는 전 세계 축구 감독 통틀어 최고 연봉 조항이 존재했다. 실제 인자기 감독이 알힐랄에서 받는 연봉은 무려 2600만 유로(약 387억 원)로 알려졌다. 특히 사우디아라비아의 경우 비과세 혜택이 적용돼 연봉을 고스란히 다 받을 수 있다.

인자기 감독은 그러나 기대와 달리 지금까지 알힐랄에서 큰 성과를 내지 못했다. 지난 시즌 사우디아라비아 킹스컵(사우디아라비아 컵) 우승을 제외하곤 트로피를 들어 올리지 못했다. 사우디아라비아 프로리그(SPL)에선 알나스르에 밀려 준우승에 머물렀고, 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서는 16강 문턱을 넘지 못했다.

물론 부임 첫 시즌이라는 것을 감안해야 하지만, 기존에 말콤, 세르게이 밀린코비치 사비치, 야신 부누, 칼리두 쿨리발리, 후벵 네베스 등 초호화 군단에 다르윈 누녜스, 테오 에르난데스, 카림 벤제마 등까지 추가로 영입되면서 역대 최고의 스쿼드를 갖추고도 트로피 하나에 그친 것은 분명 실망스러운 성적이었다.

다행히 올 시즌은 순항을 이어가고 있다. 막대한 자금을 쏟아부으면서 가브리엘 마르티넬리, 올리 왓킨스, 크리센시오 서머빌을 영입해 공격진을 강화한 알힐랄은 현재 SPL 선두에 올라 있고, 킹스컵은 1라운드를 무난하게 통과했다. ACLE에서도 서아시아권역 리그 스테이지에서 2위에 마킹하고 있다.

한편, 인자기 감독은 알힐랄 지휘봉을 잡을 당시 손흥민 영입을 요청했었다. 당시 손흥민은 토트넘과 10년 동행에 마침표를 찍고 새로운 도전에 나서기로 한 상황이었다. 그러나 손흥민은 알힐랄이 아닌 LAFC행을 택하면서 현재 미국 메이저리그사커(MLS)에서 커리어를 이어가고 있다.