韓과 A조 1위 다툴 개최국 멕시코, 아시아 4위 '사커루' 호주 1-0 격파

[골닷컴] 김형중 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 대한민국과 A조 1위를 다툴 개최국 멕시코가 호주와 평가전에서 승리했다.





멕시코는 31일 오전 11시(한국시각) 미국 캘리포니아주 패서디나에 위치한 로즈보울 스타디움에서 열린 호주와 평가전에서 1-0으로 신승을 거뒀다. 전반 27분 터진 수비수 요한 바스케스의 선제골이 그대로 결승골이 되며 승리를 따냈다.





하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀은 4-2-3-1 포메이션으로 나왔다. 원톱은 길레르모 마르티네스(푸마스UNAM)가 나왔고 그 밑에서 알렉시스 베가(CD톨루카)와 알바로 피달고(레알 베티스), 오르벨린 피네다(AEK아테네)가 지원했다. 중원은 루이스 차베스(디나모 모스크바)와 루이스 로모(CD과달라하라)가 먼저 나왔고, 포백은 마테오 차베스(AZ알카마르), 요한 바스케스(제노아), 에드손 알바레스(페네르바체), 호르헤 산체스(PAOK)가 출격했다. 골문은 라울 랑헬(CD과달라하라) 골키퍼가 지켰다.





전반 27분 만에 결승골이 나왔다. 오른쪽에서 올라온 코너킥을 페널티박스 안에서 호주 미드필더 에이든 오닐과 경합에서 이긴 바스케스가 강력한 헤더로 연결했다. 슈팅은 그대로 골키퍼 손을 넘어 골 포스트 맞고 골문으로 빨려 들어갔다. 결국 멕시코는 선제골을 잘 지키며 승리를 거뒀다.





멕시코에 있어 호주전은 가상의 한국 상대 경기였다. 지난해 9월 미국에서 한국과 친선경기를 치렀지만 아시아 축구에 대한 경험이 부족하기 때문에 같은 아시아 대륙의 호주를 스파링 파트너로 삼았다. 이 경기에서 승리를 거두며 한국전 대비 자신감을 가질 수 있게 됐다.





한편, 작년에 맞붙었던 한국과 멕시코는 2-2로 승부를 가르지 못했다. 당시 멕시코의 라울 히메네스가 전반 22분 만에 선제골을 터트렸지만 후반 20분과 30분 손흥민과 오현규의 연속골이 터지며 한국이 경기를 뒤집었다. 하지만 후반 추가시간 멕시코 공격수 산티아고 히메네스의 동점골이 터지며 승부를 가르지 못했다. 이번 월드컵 본선 A조에서도 양 팀은 조 1위 가능성이 가장 높은 팀들이다.