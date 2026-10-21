西 현지는 이강인 결장이 아쉽다…AT 마드리드 무승부에 "LEE 대신 정통 공격수 기용한 승부수, 효과 보지 못해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 스페인 현지에서 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 결장을 두고 아쉬움을 표하는 목소리가 이어졌다.

아틀레티코는 21일(이하 한국시간) 독일 슈투트가르트의 MHP아레나에서 열린 VfB 슈투트가르트와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 원정 경기에서 1-1 무승부를 거뒀다. 이로써 아틀레티코는 1승 1무 1패(승점 4)를 기록하며 15위에 자리했다.

앞선 리버풀과 1차전(1-2 패), 맨체스터 유나이티드와 2차전(2-0 승리)에 연이어 최전방 공격수로 선발 출전한 이강인은 3경기 만에 벤치로 밀려났다. 직전 RCD 에스파뇰전(1-0 승리)에서 후반 중반 조기 교체된 만큼 이번 경기에 선발로 나설 것으로 예상됐지만 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 훌리안 알바레스와 조너선 데이비드의 투톱을 가동했다.

이강인의 공백은 시메오네의 예상보다 뼈아팠다. 아틀레티코는 중원에서 볼 운반 및 배급에 어려움을 겪었고, 슈투트가르트의 공세에 시달리다 결국 전반 36분 제이미 레벨링에게 선제골을 허용했다. 후반 2분 알바레스의 동점골로 균형을 맞추기는 했지만 후반 19분 모르텐 히울만이 무리한 태클로 퇴장당하며 또 한 번 궁지에 몰렸다.

높은 수비 집중력을 바탕으로 추가 실점을 내주지 않으며 적지에서 귀중한 승점 1을 챙겼지만 현지 매체의 비판을 피해 가지는 못했다. 스페인 매체 '페리오디스타 디히탈'은 "아틀레티코는 두 명의 정통 공격수를 선발로 내세우며 이강인을 벤치로 밀어냈다. 그러나 이 같은 승부수는 효과를 보지 못했다. 팀은 패스를 거의 연결하지 못했고, 턴오버를 남발했다"고 지적했다.

다만 이강인은 전술적인 이유가 아닌 부상 때문에 결장한 것으로 전해졌다. 아틀레티코 소식에 밝은 스페인 매체 '카데나 세르'의 페드로 풀라나 기자는 같은 날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이강인은 대퇴사두근에 타박상을 입어 불편함을 느꼈고, 부상 예방 차원에서 몸풀기조차 하지 않았다"고 밝혔다.

이날 결장으로 이강인은 아틀레티코 입단 후 처음 출전이 불발됐다. 다행히 심각한 부상은 아닌 만큼 몸 상태를 점검한 뒤 오는 25일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 데포르티보 아 코루냐와 2026/27 라리가 10라운드 홈 경기에서 복귀를 타진할 전망이다.