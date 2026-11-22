[골닷컴] 배웅기 기자 = 브루노 페르난데스(32)가 맨체스터 유나이티드와 재계약 협상을 보류했다.

영국 매체 'BBC'는 22일(이하 한국시간) "페르난데스가 맨유로부터 재계약을 제안받은 사실을 인정하면서도 '지금은 미래를 논의할 적절한 시기가 아니'라며 협상을 보류했다고 전했다. 그는 올 시즌을 끝으로 계약이 만료되지만, 계약에는 구단이 발동할 수 있는 1년 연장 옵션이 포함돼 있다"고 보도했다.

페르난데스는 최근 영국 매체 '스카이스포츠'와 인터뷰에서 장기 계약 혹은 급여 인상을 요구해 협상이 결렬됐다는 일각의 주장을 반박했다. 그는 "맨유가 재계약을 제안했다는 것 자체가 나를 붙잡고 싶어 한다는 뜻"이라며 "더 많은 돈을 원했다면 애초에 잔류하지 않았을 것"이라고 밝혔다.

이어 "맨유에 남는 것보다 훨씬 많은 돈을 벌 수 있는 곳으로 갈 기회가 있었고, 영국 맨체스터보다 더 따뜻한 곳에서 뛸 수도 있었다. 떠날 기회는 늘 있었지만 매번 잔류를 택했다"고 강조했다.

앞서 오마르 베라다 맨유 최고 경영자(CEO) 역시 페르난데스의 거취를 묻는 질문에 "대화를 나누고 있는 것은 사실이지만 자세한 내용은 비공개로 유지하고 싶다"고 답한 바 있다.

페르난데스는 재계약 협상 보류가 맨유를 최우선으로 생각한 결정이라고 설명했다. 그는 "지난 시즌 말부터 재계약 관련 이야기를 나눴고, 이번 시즌 초에도 논의를 이어 갔다. 다만 구단이 처한 상황을 고려해 협상을 잠시 미뤄 두기로 했다. 지금은 구단에도, 내게도 재계약을 이야기할 적절한 시기가 아니"라고 말했다.

실제로 맨유는 올 시즌 프리미어리그(PL) 19위(10경기 1승 5무 4패·승점 8)까지 추락하며 깊은 수렁에 빠져 있다. 지난 시즌 PL 단일 시즌 최다 도움 기록(35경기 21도움)을 세우며 잉글랜드프로축구선수협회(PFA) 올해의 선수 등 개인상을 휩쓴 페르난데스 역시 좀처럼 제 기량을 되찾지 못하고 있다.

페르난데스는 지난달 불거진 마이클 캐릭과 불화설에도 다시 한번 선을 그었다. 그는 같은 달 22일 이탈리아 코모의 스타디오 주세페 시니갈리아에서 열린 코모 1907과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 원정 경기에서 1-4로 패한 뒤 캐릭의 전술을 비판하는 듯한 발언을 내놓았고, 직후 본머스전(0-3 패)에서 벤치를 지켰다.

페르난데스는 "본머스전을 앞두고 캐릭이 '코모전 발언과 관계없이 선발로 기용하지 않겠다. 그 발언과 엮어 이야기가 나오겠지만 최근 경기력이 좋지 않아 변화를 줘야 한다고 판단했을 뿐'이라고 설명해 줬다"고 밝혔다. 맨유와 재계약 논의마저 미룬 그는 새롭게 출범하는 마우리시오 포체티노 감독 체제에서 팀의 강등권 탈출에 사활을 걸 계획이다.