英 축구 역사상 전례 없는 규모의 징계 가능성 나왔다, 맨체스터 시티 EPL 퇴출→5부 리그까지 강등될 수도

맨체스터 시티가 만약 잉글랜드 프리미어리그(EPL·1부)에서 퇴출될 경우 잉글랜드 내셔널리그(5부)까지 강등될 수 있을 거란 전망이 나왔다.

영국 매체 풋볼365는 27일(한국시간) 유럽 축구 이적시장 전문가 벤 제이콥스 기자의 말을 인용해 “잉글랜드 풋볼리그(EFL)는 맨체스터 시티가 만약 EPL에서 강등될 경우, 산하 리그에 참가하지 못하도록 강력하게 추진할 것”이라고 보도했다.

보도에 따르면 맨체스터 시티는 최근 EPL의 재정 규정 위반 의혹으로 조사를 받아온 끝에 115건의 혐의 중 단 한 건을 제외하고 유죄 판결을 받았다. 맨체스터 시티는 이번 판결에 대해 항소할 예정이지만, 중징계를 피할 수 없을 거란 관측이 지배적이다.

실제 EPL은 잉글랜드 축구 역사상 전례 없는 규모의 징계를 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 벌금과 선수 등록 금지, 승점 삭감, 과거 우승 타이틀 박탈은 물론이고, EPL 퇴출까지 거론되고 있다.

문제는 맨체스터 시티가 EPL에서 퇴출될 경우, EFL이 EPL 편에 서서 맨체스터 시티가 챔피언십(2부), 리그 원(3부), 리그 투(4부) 참가 자격을 박탈할 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 맨체스터 시티는 내셔널리그까지 강등되는 최악의 상황에 놓일 가능성이 거론되고 있다.

풋볼 365는 “만약 맨체스터 시티가 EPL에서 퇴출된다면 EFL은 그 판결을 검토할 계획이며, 연대 차원에서 EPL의 입장을 지지하고 맨체스터 시티가 EFL에도 가입하지 못하도록 할 의향이 있다”며 “맨체스터 시티는 축구계에서 완전히 배제될 가능성도 있다”고 덧붙였다.

한편, 맨체스터 시티는 2009년부터 2018년 사이에 일어났다고 알려진 규정 위반 혐의로 2023년 2월 EPL 독립위원회에 회부됐다. 이후 EPL 독립위원회 심리는 이듬해 9월 청문회를 시작으로 약 3달 동안 진행됐고, 지난해 초 판결이 내려질 거로 예상됐으나 시간이 더 걸렸다.

맨체스터 시티는 해당 기간 스폰서십 수익을 포함한 매출과 구단의 운영 비용 및 총 수익에 대한 정확한 재무 정보를 제공하지 않은 데다, 유럽축구연맹(UEFA) 재정 페어플레이(FFP) 규정과 EPL 수익성 및 지속가능성 규정(PSR)을 위반했다는 혐의를 받았다.

물론 맨체스터 시티는 그동안 어떠한 잘못도 저지르지 않았다고 주장하면서 항소하겠다는 뜻을 밝혀왔다. 실제 2023년 2월 당시 “구단은 EPL 규정 위반이라고 주장되는 이번 조치에 대해 놀라움을 표한다”고 발표했다.

그리고 이번에도 “구단의 입장은 지난 2023년 2월에 발표했던 성명과 동일하다”며 “구단은 지난 8년 동안 EPL 이사회와 집행부가 편파적인 영향에서 벗어나 독립적이고 공정하며 공평한 규제 기관으로서 행동할 것이라는 전제 하에 적법한 절차를 성실히 준수해 왔다”고 강조했다.