[골닷컴] 김형중 기자 = 손흥민이 원톱으로 공격을 이끈다.





홍명보 감독은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 과달라하라의 과달라하라 스타디움에서 열릴 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 예선 1차전 체코전에서 손흥민을 최전방 스트라이커로 내세웠다.





한국은 3-4-2-1-로 나선다. 김승규가 장갑을 끼고 이기혁과 김민재, 이한범이 스리백을 구성한다. 중원은 황인범과 백승호가 나서고, 측면에는 이태석과 설영우가 출격한다. 2선에는 이강인과 이재성이 먼저 나오고 최전방에는 캡틴 손흥민이 포진한다.





결국 홍명보 감독의 선택은 손흥민이었다. 주장으로서 선발 출전은 기정사실화 됐었지만 포지션이 관건이었다. 그의 위치에 따라 다른 선수들 조합이 달라진다. 홍명보 감독은 최전방 스트라이커로 낙점하며 그의 득점력을 기대했다. 베테랑 이재성과 에이스 이강인은 양 측면에서 손흥민과 힘을 합쳐 체코 골문을 노린다.





올 시즌 소속팀 로스앤젤레스FC(LAFC)에서 리그 득점이 없어 우려를 샀지만 월드컵 직전 평가전 트리니다드토바고전에서 멀티골을 작렬하며 골 가뭄을 말끔히 씻어냈다. 또한 전 세계 언론이 주목하는 월드 스타로서 이번 월드컵에서 가장 기대되는 선수 중 한 명으로 손꼽히고 있다. 손흥민이 얼마나 터져주느냐에 따라 한국의 이번 월드컵 성적이 결정될 수 있다 해도 과언이 아니다.





2014 브라질 월드컵과 2018 러시아 월드컵에서도 골맛을 봤다. 브라질 대회 땐 2차전 알제리전 추격골을 성공했고, 러시아 대회 떈 멕시코와 2차전에서 만회골, 독일과 3차전에서 쐐기골을 폭발했다. 2022 카타르 월드컵에서는 안와골절 부상 여파로 득점을 올리진 못했지만 16강 진출을 확정하는 포르투갈전 황희찬의 골을 어시스트했다. 50미터 이상을 단독 드리블 돌파 후 기회를 만들어준 결정적인 도움이었다.





이날 경기에서 한국 축구 역사상 A매치 최다 골 기록에도 도전한다. 현재 국가대표 경기 56골을 기록 중인 손흥민은 차범근 전 감독이 가지고 있는 58골에 두 골 차로 다가선 상태다. 이날 경기 활약에 따라 한국 축구의 역사를 바꿀 수도 있는 손흥민이다.



