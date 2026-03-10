‘美쳤다’ 연봉 302억이 전부가 아니다…구단주 ‘오피셜’ 공식발표 “‘축구의 신’ 메시, 연간 최대 1182억 받아”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미 공동 구단주 호르헤 마스(63·미국)가 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(38·인터 마이애미)의 연봉이 최대 8000만 달러(약 1182억 원)에 달한다고 공개적으로 밝히면서 화제다.

9일(한국시간) 현지 보도를 종합하면 마스는 미국 매체 블룸버그와 인터뷰에서 “메시에게 연간 7000만 달러(약 1034억 원)에서 8000만 달러 정도 지급한다”고 밝혔다. 이어 “세계적인 선수를 영입하려면 그만큼 비용이 필요하다”며 “메시에게 지급하는 모든 돈은 그만한 가치가 있다”고 덧붙였다.

지난해 MLS 선수노조가 공개한 연봉 현황에 따르면 메시의 연봉은 기본급만 1200만 달러(약 177억 원)다. 여기다 각종 보너스를 더하면 보장 금액은 2045만 달러(약 302억원)에 이른다. 이는 단연 MLS 최다다. 총액 1115만 달러(약 164억 원)로 2위에 오른 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)보다도 크게 앞선다.

하지만 메시는 여기에 그치지 않고, 그의 인터 마이애미 계약서에 따르면 구단 지분과 스폰서 및 중계권 수익금, 머천다이징 수익금에 따른 수익 분배까지 추가적으로 받아 연봉이 최대 8000만 달러까지 치솟으면서 그야말로 파격적인 대우를 받고 있다는 사실이 알려졌다.

사실 메시는 이러한 막대한 연봉을 받을만한 영향력을 지닌 선수다. 실제로 그가 합류하기 전 인터 마이애미의 가치는 5억 8500만 달러(약 8647억 원)였다. 하지만 최근 발표된 인터 마이애미의 가치는 13억 5000만 달러(약 1조 9955억 원)로 책정됐다. 2배 이상 상승했다.

메시가 합류한 후 인터 마이애미의 매출도 4~5배가량 증가했고, 또 수십 개의 브랜드와 후원 계약을 맺으며 천문학적인 수익을 벌어들였다. 메시에게 최대 8000만 달러의 연봉을 주고도 충분히 이를 상쇄시킬 수 있었던 것으로 전해졌다.

메시가 합류한 이래 인터 마이애미의 성과도 크게 개선됐다. 리그스컵(2023년), MLS 서포터즈 실드(2024년), MLS컵(2025년)까지 해마다 트로피를 들어 올렸다. 또 US 오픈컵 결승(2023년)과 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강(2025년)에도 진출했다.

한편, 메시는 2023년 인터 마이애미 유니폼을 입으면서 MLS에 입성, 지금까지 통산 91경기 동안 80골·44도움을 기록 중이다. 이런 그는 지난해 10월 2028년까지 3년 재계약을 체결했다. 당시 메시는 “이곳에 머물면서 꿈이 아닌, 아름다운 현실이 된 이 프로젝트를 이어갈 수 있어서 행복하다”고 소감을 남겼다.