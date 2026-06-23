‘日 축구 초대박’ HERE WE GO 이적 전문가 떴다 “EPL·분데스 복수 구단 관심받는 우에다 올여름 떠날 수도”

2026 북중미 월드컵에서 맹활약을 펼치고 있는 일본의 최전방 공격수 우에다 아야세(27·페예노르트)가 올여름 빅 리그에 입성할 거로 보인다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 22일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “우에다는 올여름 페예노르트를 떠날 가능성이 있다”면서 “이번 대회에서 좋은 활약을 선보이면서 그를 향한 관심이 커지고 있는 중”이라고 전했다.

로마노 기자는 그러면서 우에다에게 관심 있는 구단을 구체적으로 언급하진 않았지만, 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 독일 분데스리가 구단들이 이미 접촉하기 시작하면서 이적 가능성을 문의하고 있다고 덧붙였다.

실제 우에다는 이번 대회에서 뜨거운 활약을 펼치며 주가를 올리고 있다. 특히 지난 21일 튀니지와 대회 조별리그 F조 2차전에서 선발 출전해 멀티골을 뽑아내면서 일본의 4대 0 대승을 견인, 자신의 진가를 보여줬다.

당시 그는 전반 31분 페널티 박스 오른쪽 모서리 부근에서 낮고 빠른 오른발 슈팅으로 반대편 골문 구석에 정확하게 꽂아 넣었다. 후반 38분엔 문전 앞으로 쇄도해 사노 카이슈의 크로스를 머리에 맞춰 골망을 흔들었다.

우에다를 향한 EPL과 분데스리가 구단들의 관심은 단순히 그가 이번 대회에서 좋은 활약을 펼치고 있어서만은 아니다. 이미 그는 지난 시즌 네덜란드 에레디비시 득점왕(25골)에 오르면서 기량 검증을 마쳤다. 그 말인즉슨 도박에 가까운 영입이 아니라는 셈이다.

우에다는 2019년 가시마 앤틀러스에서 프로에 데뷔한 후 세르클러 브뤼허를 거쳐 2023년부터 페예노르트에서 뛰고 있다. 신체 밸런스가 좋아 경합 싸움에서 쉽게 밀리지 않고, 순간 속도가 빨라 침투에도 능한 그는 기본적으로 탁월한 득점력과 뛰어난 연계가 장점으로 꼽힌다.