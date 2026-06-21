日 축구 우주의 기운이 몰린다, 2경기 연속 슈팅 당한 카마다 다이치→2경기 연속골

[골닷컴] 김형중 기자 = 일본 축구대표팀이 튀니지를 상대로 전반 4분 만에 선제골을 뽑아냈다. 공격수 키마다 다이치는 2경기 연속 얼떨결에 득점을 터트리며 행운의 주인공이 되었다.





일본은 21일 오후 1시(이하 한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 킥오프 한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 F조 튀니지와 2차전에서 전반 4분 만에 선제골을 터트리며 앞서고 있다. 오른쪽에서 반대로 전환 후 나카무라 케이토가 컷백을 시도했고 수비와 경합하던 카마다의 발에 맞고 들어갔다.





스웨덴과 1차전에서 5-1로 대패한 튀니지는 사브리 라무시 감독을 전격 경질하고 에르베 르나르 감독을 선임했다. 단 3일 일본전을 준비한 튀니지는 아이멘 다흐멘 골키퍼와 딜런 브론, 몬타사르 탈비, 오마르 레킥, 얀 발레리, 아니스 벤 슬리만, 엘리스 스키리, 알리 압디, 엘리아스 사드, 한니발 메브리, 세바스티안 투넥티가 선발로 나왔다.





일본의 모리야스 하지메 감독은 스즈키 자이온 골키퍼를 비롯해 이토 히로키, 이타쿠라 코, 토미야스 타케히로, 나카무라 케이토, 다나카 아오, 사노 카이슈, 도안 리츠, 카마다 다이치, 이토 준야, 우에다 아야세를 선발 출전시켰다.





전반 4분 만에 일본의 선제골이 터졌다. 오른쪽에서 반대 전환 후 나카무라 케이토가 몰고 들어가 골 라인 부근에서 짧은 크로스를 연결했다. 이를 문전에서 상대 수비와 경합하던 카마다의 디딤발에 맞은 볼이 그대로 골문으로 빨려 들어갔다. 튀니지 수비는 카마다가 경합 도중 밀었다고 주장했지만 주심을 받아들이지 않았다.





운이 너무 좋았던 카마다다. 네덜란드와 1차전 후반 44분 극적인 동점골을 터트리며 승점 1점 획득에 기여한 카마다는 당시에도 운이 많이 따랐었다. 오가와 코키의 강력한 헤더가 카마다 머리에 살짝 맞으며 골망을 흔들었던 바 있다. 2경기 연속 자신의 의지와 관계 없이 슈팅을 당하며 2골을 뽑아낸 것이다. 이른 시간 선제골로 기세가 오른 일본은 튀니지를 압박하고 있다.





튀니지는 전반전 하이드레이션 브레이크까지 감독 교체의 효과를 보지 못하고 있다. 르나르 감독은 튀니지 대표팀에 전격 부임 후 선수들 전원에게 "많은 돈을 주고 여기까지 경기를 보러 온 팬들을 생각하라. 너희는 운이 좋은 사람들이다. 나는 불과 며칠 전까지만 해도 TV로 월드컵을 보고 있었다"라며 강한 정신력을 촉구한 바 있다.