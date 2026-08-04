日 축구 역사 바꿀 'HERE WE GO' 떴다…스즈키, 이적료 540억에 PSG행 임박

[골닷컴] 배웅기 기자 = 스즈키 자이온(23·파르마 칼초 1913)이 파리 생제르맹(PSG)에 합류할 전망이다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 3일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "스즈키 영입을 추진하고 있는 PSG가 파르마에 이적료 총액 3천 300만 유로(약 543억 원) 규모의 제안을 건넨 데 이어 협상을 서둘러 마무리할 계획"이라고 전했다.

이어 "협상은 이번 주에도 이어질 예정이며, 스즈키 역시 PSG 이적에 긍정적인 입장이다. 현재 그의 영입전에서는 PSG가 다른 구단보다 확실히 앞서 있는 상황"이라고 밝혔다.

이적이 성사될 경우 스즈키는 일본 선수 가운데 처음으로 PSG에 입단하는 선수가 된다. 아울러 나카지마 쇼야(우라와 레드 다이아몬즈·3천 500만 유로)에 이어 일본 역대 이적료 2위 기록을 세우게 된다.

2002년생인 스즈키는 2021년 우라와 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 가능성을 인정받아 2023년 여름 신트트라위던 VV로 이적하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었고, 이듬해 여름 파르마의 러브콜을 받아 빅 리그에 진출했다.

스즈키는 파르마에서 두 시즌 간 활약하며 아시아 정상급 골키퍼 중 한 명으로 발돋움했다. 특히 지난 시즌 22경기에 출전해 단 30실점만 허용하며 안정적인 모습을 보였고, 파르마의 중위권 수성에 큰 힘을 보탰다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기점으로 주가가 치솟았다. 스즈키는 브라질과 32강전(1-2 패)을 포함해 4경기에 모두 나섰고, 무려 열두 차례 선방을 기록하며 빛났다.

이 같은 활약은 빅클럽의 이목을 끌기에 충분했다. 지난달 27일 로마노에 따르면 PSG 외에도 유벤투스가 에밀리아노 마르티네스(애스턴 빌라) 영입 무산의 대안으로 스즈키에게 관심을 보이고 있다.

이적료 역시 문제가 되지 않을 것으로 보인다. 복수의 현지 매체에 의하면 스즈키의 계약은 오는 2029년 6월 만료되며, 파르마는 이 점을 이용해 3천만 유로(약 494억 원) 이상을 요구하고 있다. PSG는 올여름 이강인(아틀레티코 마드리드), 랑달 콜로 무아니(유벤투스), 곤살루 하무스(AC 밀란) 등을 매각하며 상당한 수익을 올린 만큼 해당 금액을 지불할 여력이 충분하다는 관측이 나온다.