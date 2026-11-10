日 축구 대표팀 모리야스 감독, 11월 브라질&파라과이전이 마지막 아니다...12월 말 고별전 추진

[골닷컴] 김형중 기자 = 모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 국가대표팀이 브라질과 파라과이를 상대한다. 다만, 11월 A매치 두 경기가 대표팀 지휘봉을 내려놓기로 한 모리야스 감독의 마지막 경기는 아닐 전망이다.

일본은 11월 A매치 기간 싱가포르에서 열리는 '칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에 출전한다. 이곳에서 남미의 강호와 연이어 상대한다. 14일에는 브라질과 17일에는 파라과이를 만난다.

브라질과는 지난 여름 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강에서 패한 뒤 다시 만나는 리턴 매치다. 당시 일본은 전반 29분 사노 카이슈의 선제골을 터트렸지만 후반 11분 카세미루에게 동점골을 허용한 뒤, 후반 추가시간 가브리엘 마르티넬리에게 극장 역전골을 내주며 무릎을 꿇었다. 모리야스 감독은 월드컵 8강 이상의 성적을 목표로 내걸었지만 강호 브라질을 32강부터 만나 패하며 목표 달성에 실패했다.

일본 입장에서 이번 11월 A매치 기간 다시 만나는 브라질과 경기는 일종의 설욕전이다. 월드컵 전이었던 2025년 10월에 열렸던 친선경기에선 브라질을 상대로 3-2로 승리했었기 때문에 월드컵에서도 이변을 꿈꿨지만 세계 최강의 벽은 높았다. 경기 후 모리야스 감독도 브라질 선수들과의 기량 차이를 인정하며 패배를 받아들인 바 있다.

파라과이도 만만치 않은 상대다. FIFA 랭킹은 33위로 일본(17위) 보다 많이 낮지만 북중미 월드컵에서 16강에 진출했다. 조별 예선에서 1승 1무 1패를 거두며 미국, 호주에 이어 와일드카드로 토너먼트에 진출했다. 32강전에서는 독일과 1-1로 비긴 뒤 승부차기 끝에 16강에 올랐지만 프랑스에 0-1로 패하며 8강 진출에는 실패했다.

애초 일본은 내년 1월에 열릴 예정이었던 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에 대비한 마지막 평가전 상대로 브라질과 파라과이를 정했다. 탈아시아를 목표로 세계 강호들과 지속적인 경기를 통해 대표팀 경쟁력을 끌어 올리겠다는 계획이었다. 개최지 사우디아라비아의 정세가 불안정해 대회가 내년 12월로 미뤄졌지만, 일본의 판단에는 변함이 없다.

한편, 아시안컵을 끝으로 대표팀 사령탑에서 물러나기로 한 모리야스 감독은 올해 말 마지막 경기를 끝으로 지휘봉을 내려놓을 것으로 보인다. 아시안컵이 연기되며 11월 A매치가 그의 마지막 경기가 될 수 있다는 전망도 나왔지만, 일본축구협회는 다음달 말 모리야스 감독의 고별전을 준비하는 것으로 알려졌다.