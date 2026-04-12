日 매체 ‘반박 불가’ 팩트 폭행 “한국, 클린스만 감독 부임 후 쇠퇴…세계적으로 평가 높인 일본과 대조적”

“한국은 위르겐 클린스만(독일) 감독이 부임한 후 쇠퇴하기 시작했다.”

일본 매체 풋볼 채널은 지난 8일 지난 4년 동안 퇴보한 다섯 국가(카메룬·사우디아라비아·브라질·한국·세르비아)를 선정, 이 가운데서 한국을 두고 이렇게 평가했다. 클린스만 감독이 지휘봉을 잡은 이후부터 한국이 줄곧 내리막길을 걷기 시작했다고 본 것이다.

매체는 “숙적 한국은 2022 카타르 월드컵 16강 진출 이후 4년간 일본과 명암이 극명하게 나뉘었다”며 “쇠퇴의 방아쇠가 된 건 클린스만 감독이 부임하고부터였다. 클린스만 감독은 취임 후 5경기 동안 승리하지 못하며 불안한 출발을 보였다”고 짚었다.

그러면서 “클린스만 감독은 그 후 결과를 내기 시작했지만 한국에 거주하지 않고 K리그 분석에도 적극적이지 않은 자세로 반감을 샀다”며 “2023 카타르 아시안컵 준결승에서 요르단에 패한 뒤 해임됐다. 이 당시 이강인(파리 생제르맹·PSG)과 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 갈등을 빚은 게 화제가 되기도 했다”고 설명했다.

이어 “그 후 홍명보 감독 체제가 출발했고, 11회 연속 월드컵 출전권을 손에 넣었다. 하지만 내용은 좋지 않았다”며 “특히 브라질에 0대 5로 완패했는데, 불과 4일 뒤 일본이 같은 브라질을 격파하면서 라이벌로서 자존심을 크게 다쳤다. 또 코트디부아르에 0대 4로 대패하는 등 세계적으로 평가를 높인 일본과 대조적인 행보를 보이고 있다”고 비교 분석했다.

실제 일본은 지난 4년간 쇠퇴한 한국과는 다르게, 발전을 거듭하면서 이제는 세계적인 강호로 인정받고 있다. 당장 일본은 최근 잉글랜드를 1대 0으로 격파하며 모두의 예상을 뒤집었다. 이에 2026 북중미 월드컵에서 우승을 목표로 하는 일본의 꿈이 정말로 이뤄지는 그림을 볼 수도 있을 거란 긍정적인 전망이 나오고 있다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 일본은 어느새 18위까지 오르며 아시아에서 가장 높은 순위를 자랑하고 있다. 4년 전과 비교하면 2계단이나 올랐다. 최근 흐름이라면 15위 그 이상까지 높이 올라갈 공산이 크다. 반면 한국은 4년 전과 똑같다. 25위에 머무르고 있다.

그뿐 아니라 당장 한국은 일본과 최근 맞대결에서 3연패를 기록 중이다. 3경기에서 무득점·7실점을 기록, 내용도 처참하다. 한국이 일본을 상대로 마지막 승리를 거둔 건 7년 전이다. 당시 파울루 벤투 감독이 지휘봉을 잡고 있던 시절로, 황인범(페예노르트)의 결승골을 앞세워 1대 0으로 승리했다.