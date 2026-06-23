“日과 격차 많이 벌어져” 아쉬움 토로한 기성용 소신발언 “한국은 지금 철학이 없다고 생각” [북중미 월드컵]

기성용(포항 스틸러스)이 한국과 일본의 격차가 이미 많이 벌어졌다고 냉정하게 진단했다.

21일(한국시간) 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 일본이 튀니지를 4대 0으로 완파한 날 기성용은 유튜브 채널 슛포러브에 출연해 “(한국인 입장에서) 사실 일본을 좋게 평가해주고 싶지 않다”면서도 “한국과 일본을 비교하면 격차가 이미 많이 벌어져 있는 것 부정할 수 없는 현실”이라고 말했다.

기성용은 “일본이 지금 아무리 발전했다고 하지만 막상 붙으면 경기 결과는 솔직히 어떻게 될지 모른다. 한국이 이길 수도 있고, 질 수도 있다”면서도 “한 경기 이기고 지고 문제가 아니다. 정말로 길게 놓고 봤을 때 모든 시스템을 놓고 봤을 때, 한국과 일본의 격차는 많이 벌어졌고, 앞으로 더 벌어질 수도 있다”고 견해를 밝혔다.

이어 “11대 11로 붙어서 이기는 거에 따라서 ‘한국이 일본을 이길 수 있다’ 이게 아니다. 그렇게 받아들이면 안 된다”며 “예를 들어서 2018 러시아 월드컵 조별리그 F조 최종전에서 한국이 독일을 이겼다. 그런데 한국이 독일보다 축구 강국은 아니다. 경기에서 이길 수도 있고, 질 수도 있는데, 이길 확률을 점점 계속 높여가려면 기본적인 틀이 단단해야 한다”고 강조했다.

계속해서 “한국 선수들의 재능을 놓고 봤을 때 충분히 잘할 수 있다고 생각한다. 다만 이 재능을 어떻게 완성하느냐 이게 되게 중요한데, 지금 한국 축구를 보면 철학이 없다고 생각한다”면서 “어떤 식으로 플레이할지, 장점은 뭔지, 또 어떤 식으로 게임 플랜을 가져가고, 어떤 지도자를 데리고 와서 선수들이 경기를 잘 할 수 있게 만들어줄지 이런 명확한 철학이 없다”고 안타까운 심정을 전했다.

기성용은 일본이 좋은 경기력을 보여줄 수 있는 이유에 대해서도 구체적으로 설명했다. 그는 “일본 경기를 계속 팔로우하고 있다. 지금 스리백을 쓰고 있는데, 사실 스리백으로 전방 압박하는 게 쉽지 않다. 뒤에 숫자가 많고 전방에 숫자가 부족하기 때문이다. 하지만 일본은 전방 압박 과정에서 공간 움직임이나 타이밍, 스피드가 되게 좋다”고 높게 평가했다.

그러면서 “일본은 경기를 보면 선수들이 기계적으로, 조직적으로 움직임을 가져가는 게 되게 좋다. (한 선수가 앞으로) 나갔을 때 다른 선수가 그 공간을 채워주면서 수비해준다. 이런 훈련들이 되게 많이 돼 있다”며 “또 선수들의 개인적인 능력이나 축구에 대한 이해도도 상당히 높다”고 칭찬했다.

또 “모리야스 하지메 감독의 역할도 크다고 본다. 선수들이 아무리 뛰어나도 그걸 하나로 모아주는 게 중요한데, 지금까지 팀을 잘 만들어왔다”며 “선수 기용도 사실 도안 리츠나 나카무라 케이토가 원래는 윙인데 윙백으로 세웠다. 윙들은 수비 가담이 떨어질 수밖에 없다. 하지만 경기를 보면 수비 가담이나 수비 능력이 되게 좋다. 저는 그게 너무 신기하다”고 했다.

기성용은 덧붙여 “일본 선수들은 진짜 열심히 뛰고 기동력도 좋다. 특히 압박 타이밍이 정말 뛰어나다”며 “사실 일본이 예전에는 그게 안 됐다. 하지만 요즘에 보면 앞선에 있는 선수들이 압박 나가는 타이밍이나 속도가 좋다. 또 상대가 압박을 풀어 나와도 빨리 다시 수비로 복귀하는 속도가 되게 좋다”고 치켜세웠다.