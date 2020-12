前 토트넘 선수 "손흥민, 무리뉴 축구 즐겁지 않아 보여"

무리뉴 축구가 답답한 제이미 오하라 "침투하는 선수는 손흥민밖에 없어"

[골닷컴] 한만성 기자 = 과거 토트넘에서 활약한 미드필더 제이미 오하라(34)가 조세 무리뉴 토트넘 감독이 추구하는 축구를 손흥민(28)이 즐기지 않는 것 같다며 우려를 내비쳤다.

토트넘은 불과 약 10일 전인 지난 17일(한국시각) 리버풀과의 2020/21 잉글랜드 프리미어 리그 13라운드 경기를 앞둔 시점까지 리그 1위를 달리고 있었다. 이 시점 토트넘은 프리미어 리그에서 11경기 연속 무패행진을 달리며 승승장구를 거듭했다. 일각에서는 토트넘이 무려 60년 만에 리그 우승을 차지할 기회를 잡았다며 기대감을 나타냈다.

그러나 토트넘은 최근 세 경기에서 리버풀에 1-2 패, 레스터 시티에 0-2 패, 울버햄프턴과 1-1 무승부에 그치며 승점 1점을 추가하는 데 그쳤다. 토트넘의 순위는 어느새 리그 7위로 곤두박질쳤다.

현역 은퇴 후 방송인이 된 오하라는 지난 28일(한국시각) 토트넘과 울버햄튼이 1-1로 경기를 마친 데에 대해 잉글랜드 라디오 '토크스포트'에서 흥미로운 질문을 받았다. 진행자는 그에게 '토트넘 공격진에 포진한 선수들이 무리뉴 감독의 축구를 즐길 수 있을까?'라는 질문을 받았다. 이에 오하라는 "어제 손흥민은 즐겁지 않아 보였다(Son didn't look like he enjoyed it last night)"고 답했다.

오하라는 "토트넘은 이날 3-5-2 포메이션을 가동했다"며, "전술적으로는 좋은 선택이었다. 전반에는 토트넘이 리드를 잡았으며 템포를 주도했다. 그러나 내가 묻고 싶은 건 토트넘이 선제골을 넣은 후 왜 속도, 공을 소유하지 않은 선수들의 침투하는 움직임, 뒷공간을 파고드는 침투 등이 없어졌느냐는 것이다. 이를 할 수 있는 건 토트넘에서 손흥민밖에 없다"고 말했다.

이어 오하라는 "손흥민을 제외하면 토트넘의 측면에는 맷 도허티, 세르히오 레길론이 있다"면서도, "그들에게는 폭발적인 속도가 없다. 해리 케인도 라인 사이로 내려올 수는 있지만 속도가 있는 선수는 아니다. 이 때문에 케인이 뒷공간으로 침투하는 손흥민에게 패스를 연결하는 게 아니라면 토트넘은 이렇다 할 공격 루트가 없다. 케인과 손흥민이 모든 걸 다할 수는 없는 노릇"이라고 지적했다.

손흥민은 올 시즌 컵대회를 포함해 23경기 14골 7도움을 기록 중이다. 그는 올 시즌 토트넘 선수 중 프리미어 리그에서 11골로 케인(9골)을 제치고 현재 최다 득점자로 활약하고 있다.

한편 오하라는 토트넘 유소년 아카데미를 거쳐 지난 2007/08 시즌 프리미어 리그 데뷔전을 치렀다. 그는 현역 시절 토트넘에서 컵대회 포함 56경기에 출전해 7골을 기록했으며 이후 포츠머스, 울버햄프턴, 풀럼 등에서 활약했다.