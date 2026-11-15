'인기 대박' 前 잉글랜드 대표팀 감독까지? 포체티노 떠나는 미국 대표팀 사령탑 후보 세계적 명장들 가득

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[골닷컴] 김형중 기자 = 미국축구연맹이 마우리시오 포체티노 대표팀 감독의 후임자를 물색하는 과정에서 전 잉글랜드 감독 가레스 사우스게이트를 논의했다는 보도가 나왔다.

15일(이하 한국시간) 영국 매체 팀 토크는 미국축구연맹 수뇌부가 사우스게이트 감독을 포체티노 감독의 잠재적 후임으로 거론했다고 전했다. 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드(이하 맨유) 사령탑 부임에 합의하면서 후임 인선 작업이 본격화된 데 따른 것이다.

맨유는 지난 12일 캐릭 감독을 경질했고 하루 뒤 포체티노 감독 선임을 발표했다. 포체티노 감독은 미국 대표팀의 북중미축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 아이티와의 2연전을 마친 뒤 맨유 지휘봉을 잡을 예정이다. 첫 경기는 14일 미국의 6-0 승리로 끝났고, 2차전은 17일 신시내티에서 열린다. 지난 8월 미국 대표팀과 계약을 연장한 포체티노 감독은 연장 약 석 달 만에 팀을 떠나게 됐다.

팀 토크에 따르면 미국 측은 지난주 후반 포체티노 감독이 맨유 사령탑에 강한 의욕을 드러내 유력 후보로 거론된다는 사실을 알게 됐고, 이후 신속하게 대체 후보 명단을 작성했다. 최우선 고려 대상은 펩 과르디올라 전 맨체스터 시티 감독이다. 다만 과르디올라는 올해 초 이탈리아 대표팀 제안을 가족과 휴식을 이유로 거절한 바 있고, AP통신은 그가 유럽 클럽에 갈 가능성이 더 크다고 전했다. 또 포체티노가 받던 미국 대표팀 역대 최고 연봉을 넘는 연봉을 요구할 것이라고 내다봤다.

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다른 후보도 거론된다. 팀 토크는 로베르토 마르티네스 전 벨기에와 포르투갈 감독이 미국 대표팀 사령탑에 열의를 보인다고 전했다. 에디 하우 전 뉴캐슬 감독도 내부 논의에서 이름이 오르내렸다.

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사우스게이트 감독도 이 논의에 포함됐다. 8년 간 잉글랜드 대표팀을 이끌며 연속 유로 결승에 올린 뒤 2024년 물러난 그는 이후 2년 간 감독직을 맡지 않고 있다.

하지만 팀 토크에 따르면 사우스게이트 감독은 현 시점에서 미국 대표팀을 맡을 의지가 크지 않다. 사우스게이트는 오히려 잉글랜드축구협회(FA)에서 임원 역할로 복귀하는 방안이 논의되고 있다. FA의 댄 애시워스 최고 축구 책임자가 친구인 사우스게이트와 함께 일하는 것을 원한다고 알려졌다.

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한편, 미국은 자국에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 16강에 올랐다. 엄청난 인프라와 축구 열기로 잠재력도 크다는 평가를 받고 있다. 내로라하는 감독들의 이름이 오르내리는 이유다.