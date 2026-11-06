佛 매체 단독 보도! 맨유, 캐릭 경질하고 '월드컵 우승 경력' 데샹 선임하나…"적임자 분주히 물색 중"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 2018 국제축구연맹(FIFA) 러시아 월드컵 우승 경력을 보유한 디디에 데샹(58) 전 프랑스 국가대표팀 감독과 연결됐다.

프랑스 매체 '풋 메르카토'의 산티 아우나 기자는 6일(이하 한국시간) "새로운 도전을 기다리는 데샹의 이름이 사령탑 교체를 고려하는 구단 사이에서 점점 더 자주 오르내리고 있다. 가장 최근 동향을 살핀 구단은 맨유"라고 보도했다.

이어 "맨유는 올 시즌 프리미어리그(PL)에서 부진을 면치 못하고 있으며 마이클 캐릭(45) 감독의 입지는 벼랑 끝에 몰린 상황이다. AS 로마(3-2 승리)를 상대로 거둔 기적 같은 승리조차 그 위태로움을 온전히 걷어내지 못했다"며 "맨유 운영진은 차기 사령탑 적임자를 분주히 물색하고 있으며 우나이 에메리 애스턴 빌라 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 감독 등에게 잇달아 접근했다"고 설명했다.

다만 데샹은 맨유 부임에 다소 미온적인 반응을 보이는 것으로 알려졌다. 아우나는 "데샹은 악순환에 빠져 있는 맨유 부임에 전적으로 긍정적인 입장은 아니다. 구단 운영진의 최종 선택이 그가 될지는 아직 알 수 없지만, 데샹은 서두르지 않는 태도로 매력적인 제안이 윤곽을 드러내길 기다리고 있다"고 밝혔다.

애초 맨유는 지난달 25일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 본머스와 2026/27 프리미어리그(PL) 8라운드 홈 경기(0-3 패) 패배 후 캐릭을 경질할 계획이었지만, 운영진이 후임 인선에 만장일치로 합의하지 못하면서 결국 유임을 결정했다.

다음 경기 MUN 프리미어리그 11:30 AVL

영국 매체 '더 선'의 지난달 28일 보도에 따르면 맨유는 차기 사령탑 후보군에 확신을 갖지 못하고 있다. 안토니오 콘테 전 SSC 나폴리 감독에게는 접촉하지 않았고, 에디 하우는 뉴캐슬 유나이티드와 계약을 조기 해지한 터라 선임 시 구단에 보상금을 지불해야 하는 상황이다. 나겔스만은 제이슨 윌콕스 맨유 테크니컬 디렉터의 우선순위가 아닌 것으로 전해졌다.

맨유는 이번 시즌 개막 후 14경기에서 3승 4무 7패를 기록하며 부진의 늪에서 헤어나오지 못하고 있다. 특히 PL에서는 17위(1승 4무 4패·승점 7)까지 처지며 강등권으로 추락할 위기에 놓여 있다. 다행히 4일 올드 트래퍼드에서 치러진 로마와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 홈 경기에서 3-2 역전승을 거두며 사기를 끌어올렸다.

당시 캐릭은 경기 후 기자회견을 통해 "중요한 승리다. 선수단이 자랑스럽다"면서도 "지나치게 들뜨지 않으려 한다. 지금 상황을 냉정히 돌아보고 침착함을 유지한 채 이번 주말에 있을 또 다른 경기를 준비해야 한다"고 말했다.

승리 후 안도감이 들었느냐는 질문에는 "어떻게 보일지는 모르겠지만 안도감은 전혀 들지 않았다. 그저 잘 해내고자 하는 선수단의 의지가 결실로 이어져 기뻤다. 모두 온 힘을 다해 버텨 냈다"며 "모두가 갈망하던 감정을 함께 느끼는 모습을 볼 수 있어 뜻깊다. 이것이 바로 우리가 여기 있는 이유다. 나 자신은 전혀 생각하지 않았다"고 답했다.