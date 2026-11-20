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한국축구를 이끌어갈 ‘에이스’ 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 아시아 축구 역사에 한 획을 그은 가운데 스페인 현지에서도 이를 집중 조명했다.

마르카, 문도 데포르티보 등 스페인 매체들은 20일(한국시간) “이강인이 아시아 축구계에서 가장 권위 있는 상인 올해의 남자 국제선수상을 수상하면서 커리어에 또 하나의 상을 추가했다”면서 “아시아 축구 역사상 올해의 남자 국제선수상을 2년 연속 수상한 건 이강인이 최초”라고 일제히 보도했다.

앞서 이강인은 지난 19일 태국 방콕의 악스라 극장 킹파워에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 어워즈에서 올해의 남자 국제 선수상을 수상했다. 올해의 남자 국제선수상은 아시아 대륙을 벗어나 다른 대륙에서 활약하는 아시아 국적을 가진 남자 선수 가운데 한 해 동안 가장 뛰어난 실력을 보여준 선수에게 수여한다. 이강인은 같이 후보에 오른 황인범과 우에다 아야세를 제치고 수상의 영예를 안았다.

이로써 이강인은 2012년 올해의 남자 국제선수상이 창설된 이래 최초로 2회 연속 수상했고, 최다 수상 기록에서도 손흥민(4회)에 이은 역대 2위에 올랐다. 이강인의 수상으로 한국 선수가 5회 연속 올해의 남자 국제선수상을 차지하는 진기록도 이어갔다. 손흥민이 지난 2015년 처음 수상한 후 2017년과 2019년, 2023년에 수상했고 2022년엔 김민재가 받았다. 2020년과 2021년에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 시상식이 취소됐다.

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아시아축구에서 가장 권위 있는 시상식인 AFC 어워즈는 전통적으로 전년도 12월부터 시상식이 열리는 당해 11월까지를 기준으로 평가한다. 이 기간 이강인은 파리 생제르맹(PSG) 소속으로 뛰면서 프랑스 리그1과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL), UEFA 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터컨티넨탈컵 우승에 힘을 보탰고, 아틀레티코 마드리드로 이적해서 부동의 주전으로 맹활약 중이다. 공식전 15경기 동안 2골·1도움을 기록 중이다.

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이강인은 태극마크를 달고도 존재감이 뚜렷했다. A매치 11경기에 출전해 2도움을 올렸다. 특히 2026 북중미 월드컵 조별리그 전 경기에 출전해 ‘에이스’ 노릇을 톡톡히 했다. 특히 체코와 1차전에서 황인범의 동점골을 돕는 등 2대 1 역전승의 일등공신 역할을 했다. 비록 한국은 조별리그 탈락으로 좋지 못했으나 이강인은 군계일학이었다.

한편, 이강인이 올해의 남자 국제선수상을 수상한 가운데 아틀레티코 마드리드도 축하를 보냈다. 아틀레티코 마드리드는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “이강인이 다시 한번 올해의 남자 국제선수상을 수상했다. 축하한다”고 전했다. 이어 이강인의 수상을 기념하기 위한 이벤트도 일요일까지 진행한다고 덧붙였다.

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대한축구협회(KFA)도 공식 SNS에 “끊임없는 도전과 빛나는 활약으로 아시아 축구의 위상을 높인 이강인이 올해의 남자 국제선수상을 수상했다. 세계가 주목한 이 순간, 자랑스러운 이강인의 수상을 진심으로 축하한다”고 게시했고, 이강인의 공식 후원사인 아디다스도 “아시아의 현재, 그리고 미래”라며 “2년 연속 올해의 남자 국제선수상을 수상한 이강인, 아시아 축구의 새로운 시대를 열었다”고 축하했다.