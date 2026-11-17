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[골닷컴] 김형중 기자 = 중국 축구가 바레인을 상대로 극적인 무승부를 거뒀다.

중국은 17일 오후 9시(한국시간) 중국 자오칭 신구 스포츠 센터 스타디움에서 열린 바레인과 친선경기에서 2-2로 승부를 가리지 못했다. 이 경기 전까지 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 96위였던 중국은 97위였던 바레인과 비기며 양 팀은 한 단계씩 상승한 95위와 96위를 마크했다.

전반 2분 만에 바레안의 모하메드 압둘 카윰에게 선제골을 내준 중국은 전반 20분 아흐메드 부감마르에게 추가골을 허용하며 끌려갔다. 지난 9월 FIFA 랭킹 같은 90위대였던 팔레스타인전 0-5 대패의 악몽이 떠오를 법했다.

그러나 중국은 전반 37분 베럼 압둘웨리가 만회골에 성공했고, 후반 35분 장 위닝의 동점골까지 터지며 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 양 팀은 득점을 올리지 못했고 결국 두 골씩 주고 받았던 경기가 그대로 종료됐다.

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이로써 중국은 이번 11월 A매치 2경기를 무패로 마쳤다. 지난 14일 왕 위동과 장 위닝의 연속골에 힘입어 FIFA 랭킹 134위 말레이시아를 2-0으로 격파한 바 있다.

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지난해 11월 샤오자이 감독을 선임하며 새로운 도약을 꿈꿨던 중국은 쉽지 않은 한해를 보냈다. 6월 싱가포르와 평가전에서는 1-0으로 승리했지만 태국 상대로 득점 없이 비겼다. 9월과 10월에는 다소 충격적이었다. 세계 축구 최약체권 몰디브를 3-0으로 꺾을 때만 해도 좋았지만, 뉴질랜드에 0-3, 팔레스타인에 0-5, 타지키스탄에 0-1로 패하며 굴욕적인 3연패에 빠졌다. 특히 팔레스타인 상대 5골 차 대패는 쉽사리 받아들이지 못하는 결과였다.

그랬던 중국이 11월 두 경기에선 패배가 없었다. 바레인에 두 골을 먼저 내주고도 따라가는 저력도 보여주며 체면치레에 성공했다.

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한편, 중국은 내년 12월로 연기된 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에서 이란과 시리아, 키르기스스탄과 한 조에서 경쟁한다.