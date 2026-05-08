'흥민, 기대해!' 해리 케인, 발롱도르 코앞까지 왔다…'55골 7도움' 미친 활약→파워 랭킹 1위 유지

[골닷컴] 배웅기 기자 = 해리 케인(32·바이에른 뮌헨)이 2026 발롱도르 수상에 도전한다.

본 매체(골닷컴) 영국 에디션은 7일(한국시간) 2026 발롱도르 파워 랭킹을 선정해 공개했다. 발롱도르는 프랑스 매체 '프랑스 풋볼'이 시상하며 한 시즌 동안 세계 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여된다. 지난해는 2024/25시즌 파리 생제르맹(PSG)의 트레블을 이끈 우스만 뎀벨레(29)가 수상했다.

매체는 올해 가장 유력한 수상 후보로 케인을 지목했다. 케인은 올 시즌 48경기에 나서 55골 7도움을 폭발했고, 뮌헨의 분데스리가 2연패에 혁혁한 공을 세웠다. 비록 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 준결승에서 탈락했지만 독일축구연맹(DFB)-포칼에서는 결승에 올라 더블을 정조준하고 있다.

매체는 "케인은 엄청난 골을 넣는 것뿐 아니라 종합적인 경기력에서도 압도적인 모습을 보이고 있다. 지금의 경기력을 유지한다면 올여름이 끝나기 전 우승을 추가할 수 있을 것"이라며 "잉글랜드 국민은 그가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 전에 체력이 떨어지지 않길 간절히 바라고 있다. 케인은 60년 넘게 이어진 잉글랜드 국가대표팀의 메이저 대회 무관을 끝낼 핵심적인 존재"라고 평가했다.

강력한 경쟁자로는 라민 야말(18·바르셀로나·2위), 뎀벨레(3위) 등이 거론됐다. 뮌헨에서는 케인과 더불어 마이클 올리세(24·5위)와 루이스 디아스(29·10위)가 파워 랭킹에 이름을 올렸다.

다만 올해 발롱도르는 예년과 달리 2026 월드컵 성적이 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. FIFA 월드컵이 개최되는 해에는 소속팀 활약 여부와 관계없이 대표팀의 호성적을 이끈 선수가 수상하는 사례가 적지 않다. 매체 역시 "올해 발롱도르 경쟁 구도는 2026 월드컵이 끝난 뒤에야 윤곽을 드러낼 전망"이라며 "일부 선수는 소속팀뿐 아니라 메이저 대회에서도 뛰어난 활약을 펼치며 강한 인상을 남길 수 있다"고 짚었다.