'흥민이 형 나도 따라갈게' 해리 케인, 전설의 역사는 계속된다...잉글랜드 역대 최다 출전 눈앞&100호 골 -9

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[골닷컴] 김형중 기자 = '발롱도르 위너' 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 잉글랜드 남자 대표팀 역대 최다 출전 기록 달성을 눈앞에 뒀다.

글로벌 축구 매체 '골닷컴'의 글로벌 에디션은 12일(이하 한국시간) 케인이 크로아티아와의 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그A 경기에 나선다면, 자신의 126번째 A매치 출전 기록 달성과 동시에 1990년 피터 실턴(77)이 세운 잉글랜드 A매치 최다 출전 기록(125경기)을 넘어선다고 보도했다.

크로아티아전은 13일 오전 4시 45분 영국 런던에 위치한 웸블리 스타디움에서 열린다. 토마스 투헬(53) 잉글랜드 감독은 사전 기자회견에서 케인이 주장으로 선발 출전할 것이라고 밝혔다. 케인은 지난달 6일 3-0으로 승리한 체코전에서 2골을 넣으며 실턴과 125경기 동률을 이룬 바 있다.

대표팀 기록은 출전 수에만 그치지 않는다. 케인은 이미 잉글랜드 역대 최다 득점자에 이름을 올렸다. 통산 91골을 터트리며 2위 웨인 루니(41)의 53골을 크게 넘어섰고 100골까지 9골이 남았다. 2015년 3월 리투아니아전에서 A매치에 데뷔해 2018년 주장 완장을 찬 뒤, 월드컵 4강 두 차례와 유럽선수권(유로) 결승 두 차례를 경험했다.

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서는 잉글랜드를 4강으로 이끌었고, 최근에는 2025-26시즌 클럽과 대표팀 합계 73골에 힘입어 생애 첫 발롱도르를 수상했다.

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다음 경기 ENG UEFA 네이션스 리그 14:45 CRO

전 잉글랜드 공격수 대런 벤트(42)는 '골닷컴'과 인터뷰에서 케인의 100골 달성에 대해 "믿기 어려운 일이 될 것"이라며 "케인이 곧 역대 최다 출전 기록을 가져가며 이미 최다 득점자인 만큼 100골은 처음부터 정해진 수순"이라고 말했다. 이어 레이턴 오리엔트, 밀월, 노리치시티, 레스터시티를 거친 케인의 여정을 짚으며 "그가 대표팀 선수가 될지도 몰랐을 순간부터 이 자리에 오기까지 쏟은 노력이 지금의 기록을 만들었다"라며 찬사를 보냈다.

다만 벤트는 케인의 기록도 언젠가 깨질 것이라고 봤다. 월드컵 규모가 커지고, 유로도 커질 가능성이 있는 데다 네이션스리그까지 생기면서 A매치 경기 수가 갈수록 늘어난다는 이유에서다. 그는 "그렇게 많은 A매치를 치르는 만큼 언젠가 누군가는 득점과 출전 기록을 깰 것이라고 진심으로 믿는다"고 덧붙였다.

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관건은 후계자다. 현재 케인의 백업은 리즈의 도미닉 칼버트-르윈이다. 벤트는 잉글랜드가 한 세대의 스트라이커를 놓친 것 같다고 평했다. 케인이 오랫동안 엄청난 활약을 하다 보니, 오히려 제이미 바디, 올리 왓킨스, 아이반 토니, 도미닉 솔란케가 최고의 모습을 보여줄 기회를 얻지 못했다는 것이다. 벤트는 "케인이 앞으로 4~5년은 더 뛸 수 있다며 다음 9번이 누구일지는 지켜볼 일"이라고 전했다.

1993년생으로 만 33세인 케인은 여전히 오랜 현역생활이 기대된다. 잉글랜드 축구계에서는 케인의 A매치 100골 달성이 시간문제라고 보고 있으며, 100골을 넘어 얼마나 많은 골을 터트릴지, 그리고 케인이 메이저 대회 우승컵을 들어 올릴지에 대한 기대가 큰 상황이다.

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또한 영혼의 파트너 손흥민(34)과도 비교 포인트가 있다. 토트넘 시절 환상의 호흡을 보여줬던 손흥민은 A매치 151경기 출전으로 대한민국 역대 최다 출전 기록을 보유하고 있다. 이제는 케인이 잉글랜드 국가대표로서 A매치 최다 출전 기록을 눈앞에 뒀다.