“흥민아, 다시 EPL로 돌아올 것 같아!” 개막 무승 속 ‘강등위기’ 풀럼, 차기 사령탑으로 프랑크 감독 고려

토트넘에서 손흥민(34·LAFC)과 아주 짧은 시간 함께 했던 토마스 프랑크(53·덴마크) 감독이 다시 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 돌아올 수도 있을 전망이다.

14일(한국시간) 영국 매체 더 선에 따르면 프랑크 감독은 현재 풀럼이 알바로 아르벨로아 감독을 경질할 경우 후임 사령탑으로 가장 유력한 후보로 거론되고 있다. 풀럼은 프랑크 감독이 브렌트퍼드와 토트넘 등을 이끌면서 EPL 경험이 있고, 또 현재 속해 있는 팀이 없어 계약 협상에 큰 제약이 없는 만큼 긍정적으로 검토 중이다.

프랑크 감독은 지난 2월 성적 부진을 이유로 토트넘 사령탑직에서 경질된 후 지금까지 별도로 팀을 맡지 않고 휴식을 취하고 있다. 그동안 여러 팀들과 연결됐으나 모종의 이유로 야인으로 지내왔다. 지난여름 풀럼이 마르코 실바 감독과 이별한 후 새 사령탑을 찾는 과정에서도 물망에 오르기도 했다.

풀럼은 현재 강등 위기에 놓였다. 올 시즌을 앞두고 아르벨로아 감독에게 지휘봉을 맡겼으나 개막 이래 6경기 동안 단 1승도 거두지 못하고 있다. 자연스레 순위표 최하위(20위·2무4패·승점 2)에 머물고 있다. 특히 아르벨로아 감독과 일부 고참 선수들 사이에 갈등이 생기면서 팀 내부적으로 문제가 있는 것으로 알려졌다.

다음 경기 FUL 프리미어리그 10:00 HUL

이에 풀럼은 현재 사령탑 교체를 안건으로 논의를 진행 중이다. 일각에선 풀럼이 다가올 헐 시티전과 코벤트리 시티전에서도 승리하지 못하면서 반등에 실패한다면, 그 즉시 아르벨로아 감독을 경질할 거로 전망하고 있다. 헐 시티와 코벤트리 시티는 모두 이번에 EPL로 승격한 팀들이다. 풀럼 입장에선 반드시 잡아야 할 팀들이다.

한편, 프랑크 감독은 지난 2018년 브렌트퍼드 사령탑으로 부임해 7년 가까이 이끌면서 성공을 거뒀다. 여러 가지 게임모델을 설정하고 패턴화시키면서 맞상대에 따라 맞춤 대응을 들고나오고, 또 포메이션도 다양하게 활용한 데다, 경기 도중에 유연한 전술 변화를 통해 훌륭한 성적을 냈다. 그뿐 아니라 선수 육성 능력도 뛰어나 선수를 발굴해 키워내기도 했다.

실제 프랑크 감독 체제에서 브렌트퍼드는 지난 2022년 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십에서 3위에 올라 플레이오프(PO)를 거쳐 그토록 바라던 EPL 승격에 성공했다. 브렌트퍼드가 EPL 승격한 건 74년 만이었다. 이후로도 EPL에서 지속 가능한 발전을 보여주며 강등권이 아닌 중상위권에서 경쟁하는 팀으로 거듭났다.

지도력을 인정받은 프랑크 감독은 결국 지난 2025년 6월 토트넘의 구애를 받고 새로운 도전에 나섰다. 그러나 지난 2월 선임 7개월 만에 성적 부진을 이유로 경질되면서 토트넘 사령탑직에서 물러났다. 당시 토트넘은 EPL에서 26경기를 치러 7승8무11패라는 부진한 승률을 기록했고, 순위는 18위까지 추락했다.