‘흥민아, 다시 EPL로 돌아갈 것 같아!’ 9년 만에 최하위 추락한 크리스털 팰리스, 차기 사령탑으로 프랑크 감독 낙점

토트넘을 이끌던 시절 손흥민(34·LAFC)과 아주 짧은 시간 함께 했던 토마스 프랑크(53·덴마크) 감독이 크리스털 팰리스 차기 사령탑 유력 후보로 거론되고 있다.

글로벌 스포츠 전문 매체 디 애슬레틱은 10일(한국시간) “프랑크 감독은 피에르 세이지 감독의 후임으로 크리스털 팰리스 지휘봉을 잡을 유력한 후보로 거론되고 있다”며 “션 다이치 감독과 비토르 페레이라 감독, 토니 포포비치 감독 등도 물망에 올라 있다”고 보도했다.

보도에 따르면 크리스털 팰리스는 성적 부진을 이유로 부임 후 모든 대회에서 16경기밖에 지휘하지 않은 세이지 감독을 경질할 예정이다. 최근 4연패에 빠지면서 승점 7(2승1무7패)로 제자리걸음을 한 크리스털 팰리스는 2017년 12월 이후 처음으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 최하위(20위)로 추락했다.

크리스털 팰리스는 약 2주간의 11월 A매치 휴식기 동안 최대한 빠르게 새 사령탑을 선임하면서 분위기를 반등시키려는 가운데, 프랑크 감독을 최우선으로 고려 중이다. 현재 야인으로 지내는 만큼 선임 과정에서 별도의 이적료가 발생하지 않는 데다, 과거 브렌트퍼드를 이끌던 시절 뛰어난 지도력을 보여줬기 때문이다.

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실제 프랑크 감독은 지난 2018년 브렌트퍼드 지휘봉을 잡고 약 7년 동안 대성공을 거뒀다. 여러 가지 게임모델을 설정하고 패턴화시키면서 상대에 따라 맞춤 대응을 들고나오고, 또 포메이션을 다양하게 활용하고 경기 도중에 유연한 전술 변화를 통해 훌륭한 성적을 냈다. 선수를 보는 안목과 육성 능력도 뛰어나 어린 선수를 여럿 발굴해 키워내기도 했다.

프랑크 감독 체제에서 브렌트퍼드는 지난 2022년 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십에서 3위에 올라 플레이오프(PO)를 거쳐 무려 74년 만에 EPL에 성공했다. 이후로도 EPL에서 지속 가능한 발전을 보여주며 강등권이 아닌 중상위권에서 경쟁하는 팀으로 거듭났다.

결국 지도력을 인정받은 프랑크 감독은 지난 2025년 토트넘의 구애를 받고 새로운 도전에 나섰다. 하지만 토트넘에서는 실패했다. 지난 2월 선임 7개월 만에 성적 부진을 이유로 경질됐다. 이후 여러 구단과 연결됐으나 실질적인 협상으론 이어지지 않으면서 야인으로 지내고 있다.

디 애슬레틱은 “크리스털 팰리스는 프랑크 감독이 브렌트퍼드에서 7년간 보여준 뛰어난 지도력을 높게 평가하고 있다”며 “이미 크리스털 팰리스는 프랭크 감독과 논의를 진행했고, 11월 A매치 휴식기 동안 신속하게 선임하기를 희망하고 있다”고 덧붙였다.

한편, 1905년 영국 런던을 연고로 창단한 크리스털 팰리스는 올해로 121주년을 맞았다. 2013년 EPL로 승격한 이후로 강등되지 않고 쭉 EPL에서 살아남아 왔다. 2014년부터 2018년까지 ‘블루드래곤’ 이청용이 뛰기도 했다. 이청용은 통산 50경기에 출전해 2골·2도움을 올렸다.