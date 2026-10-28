‘후배들에게 실질적인 도움 주고자!’ 충남아산FC, U-18 선수 ‘원포인트 레슨 프로그램’ 진행

프로축구 충남아산FC가 지난 27일 18세 이하(U-18) 선수들을 대상으로 ‘원포인트 레슨 프로그램’을 처음으로 진행했다.

선장축구장에서 진행된 프로그램은 프로 선수들의 경험과 조언을 기반으로 선후배 간 교류를 통해 유소년 선수들에게 ‘동기부여’와 ‘성장의 기회’를 제공하고자 마련됐다. 프로그램에는 김진영, 김영남, 박세직, 김종민이 포지션별 멘토로 참여했으며 U-18 선수 30명이 함께했다. 멘토로 나선 선수들은 후배들에게 실질적인 도움을 주고자 포지션별로 훈련 내용을 직접 준비했다.

프로그램은 멘토 소개를 시작으로 각 포지션의 특성을 반영한 맞춤형 훈련 순으로 진행됐다. 멘토들은 실제 경기에서 활용할 수 있는 기술과 움직임을 직접 선보이며 세심한 조언을 건넸다. U-18 선수들은 프로 선수들의 시범을 따라 자신의 움직임을 점검하고 부족한 부분을 보완하는 시간을 가졌다.

멘토링에 참여한 양원영은 “공격수 포지션에서 김종민 선수에게 원포인트 레슨을 받을 수 있어 기뻤다. 오늘 배운 내용을 경기장에서 직접 적용하고 이를 기반으로 많은 골을 넣을 수 있는 선수로 성장하겠다”고 멘토링 소감을 밝혔다. 멘토로 함께한 김종민은 “짧은 시간이었지만 조금씩 변화하는 모습을 볼 수 있어 뜻깊었다. 부족한 부분도 있었겠지만 잘 따라와 줘서 고맙고 오늘 배운 내용이 실전 경기에서도 도움이 되길 바란다”고 참여 소감을 전했다.

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충남아산FC는 구단의 미래를 이끌어갈 유소년 선수들의 성장을 꾸준히 지원하고 있다. 올해는 ‘충무혼 유니폼’ 자선 옥션 수익금 전액을 유소년 발전을 위해 사용하며 육성 기반을 다졌고 매년 유스 출신 선수들의 프로 진출도 이어지고 있다. 이번 프로그램을 시작으로 그룹 멘토링 등 선후배 간 교류의 폭을 넓히고 프로 선수단과 유소년 선수단이 지속적으로 소통할 수 있는 체계를 구축해 나갈 계획이다.