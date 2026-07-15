'회장 선거 후보자 등록하실 분?' 물었던 대한축구협회 긴급해명 "통상적 업무절차일뿐"

[골닷컴] 김형중 기자 = 대한축구협회가 회장 선거 후보자 등록의사 표명 안내에 대해 알렸다.





협회는 15일 오후 "어제(14일) 협회 임원 및 대의원들에게 배포한 '회장 선거 후보자 등록의사 표명' 안내와 관련한 협회의 입장을 안내한다"라고 전하며 "협회는 혁신위원회에서 추진하고 있는 여러 논의 사항들에 대해 전향적인 자세로 제도 개편 및 개선을 위한 노력을 기울일 예정"이라고 알렸다.





이어 "다만 실무 차원에서는 현재의 정관이 명시하고 있는 선거 타임라인에 따라 정몽규 회장 사임일(7/6)의 다음날로부터 10일 이내(16일)에 협회 임직원의 후보 등록의사 표명을 진행해야하는 바, 이에 대한 안내를 진행했다"라며 "이는 향후 발생할 수 있는 절차적 문제 소지를 피하기 위한 협회의 통상적인 업무절차일뿐, 협회가 현 정관대로 선거를 실시하겠다는 것은 아님을 밝힌다"라고 전했다.





끝으로 협회는 "앞으로도 혁신위원회 논의 결과, 법리적인 판단, 현실적인 상황 등을 종합적으로 고려하여 관련 업무를 차질없이 진행해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.





협회가 설명한 회장 사임일 다음날로부터 10일 이내에 협회 임직원 후보 등록의사 표명을 진행해야 한다는 것은 정관 제23조의2 제①항/ 선거관리규정 제13조 제②항, 제⑦항에 의한다. 이에 14일 협회 임원 및 대의원들에게 '회장 선거 후보자 등록의사 표명'을 안내한 바 있다.





앞서 K-축구혁신위원회는 13일 제2차 회의를 열고 협회장 궐위 60일 이내 선거를 치러야 한다는 규정을 손보겠다고 밝힌 바 있다. 박지성 위원장은 "회원 종목단체 규정을 개정해 불가피한 사유가 있는 경우 선출 기한을 연장할 수 있도록 제도적으로 지원하기로 했다.





다만, 직선제로 바꿀지 대의원 수를 대폭 늘릴지 등에 대해서는 아직 정해진 바가 없다고 선을 그은 바 있다.