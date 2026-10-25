황희찬, 모레노호 명단 발표 앞두고 반등 조짐…첫 선발에 獨 매체 호평 "엄청난 활동량으로 존재감 뽐냈다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황희찬(30·샬케 04)이 내달 A매치 2연전(사우디아라비아·카타르)을 앞두고 반등 조짐을 보였다.

샬케는 지난 24일(한국시간) 독일 쾰른의 라인에네르기슈타디온에서 열린 1. FC 쾰른과 2026/27 분데스리가 7라운드 원정 경기에서 득점 없이 비기며 16위(1승 3무 3패·승점 6)로 내려앉았다.

이날 황희찬은 올여름 샬케 합류 후 처음으로 선발 명단에 이름을 올렸다. 무사 실라, 에딘 제코 등이 부상으로 이탈한 상황에서 극심한 골 가뭄에 시달리고 있는 샬케의 새로운 해결사로 떠오를 절호의 기회였다.

비록 공격 포인트는 없었지만 황희찬은 여러 차례 헌신적인 플레이로 미론 무슬리치 샬케 감독에게 합격점을 받았다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 그는 풀타임을 소화하며 패스 성공률 81%(21/26), 볼 회수 5회, 지상 경합 성공 4회, 드리블 성공 3회, 공격 지역 패스 2회, 슈팅 1회, 기회 창출 1회 등을 기록했다.

샬케 소식을 전하는 독일 매체 '샬케토탈'은 황희찬의 활약을 두고 "황희찬은 선발 데뷔전에서 엄청난 활동량을 선보였고, 샬케의 공격 전개 과정에서 즉각 눈에 띄며 존재감을 뽐냈다"며 "공격수로서 안정적으로 볼을 배급했지만 정작 본인은 위협적인 슈팅을 만들어 내지 못했다"고 평가했다.

무슬리치는 무실점 무승부라는 결과에 우선 만족감을 드러냈다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "기쁘고 자랑스러운 결과다. 특히 우리가 불과 며칠 사이 핵심 자원 여덟 명을 잃었다는 점을 고려하면 더 그렇다"고 운을 뗐다.

이어 "우리는 수비적으로 최고의 경기력을 보였다. 승격 팀으로서 벌써 세 차례 무실점을 기록했는데 이는 지금 시점에서 쉬운 일이 아니다. 따라서 승점 1을 얻을 자격은 충분했다. 공격적으로도 많은 노력을 기울이며 위협적인 장면을 만들었다. 이제 남은 과제는 득점을 만들어 내는 것"이라고 밝혔다.

황희찬의 반등은 내달 A매치 2연전을 앞둔 로베르트 모레노호에도 반가운 소식이다. 이번 2연전은 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디 아시안컵을 앞두고 최종 모의고사 성격을 띠는 데다 모레노 임시 감독의 계약 연장 여부가 결정되는 일종의 시험대이기도 하다.

대한민국 국가대표팀은 내달 카타르 도하로 이동해 13일 사우디, 17일 카타르와 차례로 맞붙는다. 경기 시간은 각각 오후 11시 30분과 11시며 경기장 등 세부 사항은 추후 확정될 예정이다. 소집 명단은 오는 29일 발표된다.